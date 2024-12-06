Saygı Öztürk, iktidarın en çok ayrıcalık tanıdığı eski bakanı açıkladı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 6 yıl Sağlık Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Yenidoğan Çetesi skandalının Koca’nın bakanlığı döneminde yaşandığına dikkat çeken Öztürk, yapılacak soruşturmaların emrinin Sağlık Bakanı tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.
"Bu olaylar yıllarca sürmesine rağmen, Fahrettin Koca'ya, neden gecikme olduğu sorulmadığı gibi bakanın da bir açıklaması olmadı" diyen Öztürk, "Bakanlığı döneminde yaşanan skandal için Fahrettin Koca'nın hiç anlatacak bir şeyi yok mu?" diye sordu.
Öztürk yazısında, Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı ile Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kurucusu eski Bakan Koca’ya birçok konuda ayrıcalık verildiğini belirterek, şöyle sıraladı:
Ulus Tren Garı Kampüsü: Tarihi Ankara Tren Gari Kampüsü içerisinde bulunan ve TCDD misafirhanesi olarak kullanılan tarihi bina, içinde tescilli kültür varlığı olan müzenin de bulunduğu TCDD ikinci bölge binası, kreş, lojmanlar, sanat galerisi ve Ankara Misafirhanesi ile birlikte Ankara Medipol Üniversitesi'ne devredildi.
Atatürk Orman Çiftliği Kampüsü: 2018'de 1. Derece Tarihi ve Doğal SİT Alanı'ndan 3. Derece Doğal SİT alanına çevrildi ve Tarihi SİT alanı statüsü ise kaldırılarak alan yapılaşmaya hazır hale getirildi. Toplam 555 bin metrekare olmak üzere beş adet parselden oluşuyor. Alan içerisinde, söz konusu beş parsele yönelik üç adet plan değişikliği bir arada yürütülüyor.
Medipol Üniversitesi – Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi anlaşması: Tıp fakültesi olan Medipol Üniversitesi'nin Ankara'da hastanesi yok. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle, Fahrettin Koca'nın bakanlığı döneminde anlaşma yapılmıştı. Oysa, Sağlık Bakanlığı hastanesinin, vakıf Üniversitesi uygulama hastanesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Bunun için tek ayrıcalık Medipol Üniversitesi olmuş.
Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, staj eğitimlerini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yani Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanede tamamlıyor. Oysa, vakıf üniversitesi tip fakültesinin, özel hastaneyle anlaşması gerekiyor.