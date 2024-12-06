Saygı Öztürk, iktidarın en çok ayrıcalık tanıdığı eski bakanı açıkladı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 6 yıl Sağlık Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Yenidoğan Çetesi skandalının Koca’nın bakanlığı döneminde yaşandığına dikkat çeken Öztürk, yapılacak soruşturmaların emrinin Sağlık Bakanı tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu olaylar yıllarca sürmesine rağmen, Fahrettin Koca'ya, neden gecikme olduğu sorulmadığı gibi bakanın da bir açıklaması olmadı" diyen Öztürk, "Bakanlığı döneminde yaşanan skandal için Fahrettin Koca'nın hiç anlatacak bir şeyi yok mu?" diye sordu.

Öztürk yazısında, Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı ile Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kurucusu eski Bakan Koca’ya birçok konuda ayrıcalık verildiğini belirterek, şöyle sıraladı: