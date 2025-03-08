'Saygılılar' çetesini polis çökertti

Kaynak: İHA

Adana'da 'Saygılılar' silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre ettiği 'Sayglılar’ silahlı suç örgütüne dün şafak vakti operasyon düzenledi.

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27 adrese eş zamanlı özel harekat timlerinin de desteğiyle yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram kokain, 117 tabanca fişeği, 1 çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Emniyette sorguya alınan 15 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliyi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakan savcılık, 12 şüpheliyi ise tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk etti.

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Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda kapsamında 4 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

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