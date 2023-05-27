Sayıştay raporuna yansıdı. TCDD’de borç rekoru kırıldı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Demiryolu taşımacılık sektöründe rekabetin artırılması ve serbestleşmenin sağlanması amacıyla 2016 yılında TCDD’ye bağlı olarak kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin dönem zararı ortaya çıktı.

ZARAR 1 YILDA YÜZDE 53 ARTTI

Şirketin 2022 yılı dönem net zararı, 2021 yılına oranla yüzde 53 arttı. Şirketin toplam zararı ise 5,5 milyar TL’yi aştı. Şirketin ilk faaliyet yılı olan 2017’deki net dönem zararı 631 milyon 737 bin TL olarak kaydedildi.

“AKP’nin arka bahçesi” eleştirilerinin odağında olan şirketin yönetiminde çok sayıda eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticisi de bulunuyor.

HER YILI ZARARLA KAPATMIŞLAR

Şirket 2018 yılında da zarar açıkladı. 2018 yılını 631 milyon 737 bin TL bakiye ile açan TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin zararının 2018 yılının sonunda ise 924 milyon 662 bin TL’ye ulaştığı aktarıldı. 2019 yılında ise şirketin zararı 1 milyar 87 milyon TL olarak gerçekleşti.

2020, 2021 ve 2022 yıllarında da rekor zarara imza atan şirketin, yıllara göre yaşanan değişimi mali raporlara şöyle yansıdı:

2020: 1 milyar 331 milyon 170 bin TL

2021: 1 milyar 641 milyon 228 bin TL

2022: 2 milyar 511 milyon 434 bin TL

TOPLAM ZARAR 5 MİLYAR 617 MİLYON TL

Şirketin geçmiş yıllardan birikerek gelen zararı ise 2023 yılı itibariyle 5 milyar 617 milyon 851 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Şirketin kısa vadeli bazı borç kalemleri ise şu şekilde:

Ticari borçlar: 1 milyar 94 milyon 39 bin TL

Vergi ve diğer yükümlülükler: 101 milyon 8 bin TL

Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 17 milyon 518 bin TL