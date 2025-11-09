Türkiye’de en çok tartışılan kurumlardan biri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). En çok da açıkladıkları enflasyon verileriyle gündeme geliyor. TÜİK Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) ile 2019 yılında çocuklar için istatistik okuryazarlığı sağlamak için bir proje geliştirilmesi konusunda anlaşma yaptı. Bu mutabakat çerçevesinde UNİCEF’den gelen paranın kullanılması ve yaşanan aksaklıklar ise yılan hikayesine döndü.



UNICEF ile yapılan işbirliği sonucu oradan gelen 150 bin avro karşılığında yapılan işlerdeki usulsüzlükleri Sayıştay tek tek tespit etti:

Sayıştay'ın yaptığı tespite göre 150 bin avro kapsamında yapılacak satın alımlarda gerekli usul ve esaslar belirlenmedi. Sayıştay bunu şöyle ifade etti:

“Proje kapsamında 150.000,00 avroya kadar yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak, söz konusu satın almaların yöntemi ile sürecini tayin eden ve proje yürütücüsü tarafından belirlenmesi gereken usul ve esasların düzenlenmediği görülmüştür.”

ŞARTNAMEDE YAZILANLAR YAPILMADI



Proje kapsamında yapılan ihalede hazırlanan teknik şartnameye göre web sitesinin hazırlanmadığı da Sayıştay raporunda yer aldı:



“TÜİK Çocuk platformunun WEB sayfasının yeni versiyonu için yazılım geliştirme, test, eğitim, veri aktarımı, devreye alma, bakım ve destek ile garanti hizmetleri götürü bedel hizmet alım işinde, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin yerine getirilmediği görülmüştür. 2024 yılında TÜİK Çocuk platformunun WEB sayfasının yeni versiyonunun yazılımı için analiz, tasarım, yazılım geliştirme, test, eğitim, veri aktarımı, devreye alma, bakım ve destek ile garanti hizmetleri için alım gerçekleştirilmiş olup projenin içeriği teknik şartnamenin 5.3.5 maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca; projenin amacı, sitenin mevcut durumu, WEB sayfasının yeniden tasarımında kullanılacak programlara ait bilgiler, projenin tamamlanma tarihi ile karakter özellikleri ve çocuklara yönelik oyunların içerikleri belirlenmiştir. Projenin içeriğinde; “TÜİK Çocuk” için maskot karakterin üç boyutlu (3D) olarak oluşturulması, karakterin kısıtlı soru cevap iletişimi kurabilmesi, ziyaretçiyi karşılayan yapay zekaya dayanan bir asistanın bulunması, karakterin fiziksel özelliklerinin değiştirilebilmesi, çocukların istatistik bilinci edinmesine uygun üç boyutlu (3D) oyunların yer aldığı ekranların bulunması öngörülmüştür. Yapılan incelemede, maskot karakterin üç boyutlu (3D) olarak oluşturulduğu, ancak teknik şartnamede yer alan diğer hususların tam olarak yerine getirilmemesine rağmen hizmet işleri kabul tutanağının düzenlenerek işin kabulünün yapıldığı tespit edilmiştir.”