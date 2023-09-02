İyidoğan, işe başladıkları zaman, çok zor olacağını bildiklerini anlatarak, "Bahattin Usta, zaman zaman umutsuzluğa kapıldı. Böyle olduğu zaman da ben ustaya 'Gelecek kuşaklara ışık tutmak için bu işi yapmalıyız. Onlara akıllı insanların neler yapacağını göstermek için bunu yapmak zorundayız' dedim. Yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Zor bir süreçti. Bazen umutsuzluğa kapıldığımız, 'Acaba olmayacak mı' dediğimiz zamanlar oldu ama Bahattin Usta, her aşılmaz dediğimiz anlarda bize yol açtı. Bugünlere geldik. Bugün de binip geziyoruz" diye konuştu.