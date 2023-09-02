'ZOR BİR SÜREÇTİ'
Aracın ahşap tasarımını yaklaşık 2,5 yılda tamamladıklarını belirten saz ustası Şentürk İyidoğan, otomobili görenlerin merakla araca baktıklarını belirterek, "Atölyemizde ahşap masalar, sandalyeler yapıyorduk. Bir gün atölyeye gittiğimde Bahattin Usta, ahşaptan 1903 model bir Amerikan Chrysler yapmıştı. Araba çok hoşuma gidince ben de 'Bunun büyüğünü yap, binelim' dedim. O da bana, 'Bir tane araç al, yapalım' dedi. Gidip ona uyacak bir araba aldık. Onun da kaporta bölümünü kestik ve bu ahşaptan arabayı yaptık" dedi.