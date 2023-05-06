Sazlık 3 saat alev alev yandı

Van'ın İpekyolu ilçesi sınırları içerinde bulunan yaklaşık 250 kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık 3 ay boyunca cayır cayır yandı. Erçek Gölü sazlığı itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Sazlık 3 saat alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin toplam sazlık alanının beşte biri Van Gölü havzasında bulunurken bu sazlık alanlar, birçok kuş türünün yaşam ve üreme alanı.

Kuş göçlerinin ve yumurtlamalarının yoğunlaştığı bu dönemde art arda yangınlara maruz kalıyor. Son günlerde yaşanan sazlık yangınlarına bu günde Erçek Gölü sazlık alanı eklendi.

Akşam saatlerinde Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda yer alan Erçek Gölü sazlık alanında meydana gelen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba, Erçek ve İpekyolu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

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