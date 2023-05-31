Sazlık yakan adama şok eden ceza

Van'ın Muradiye ilçesinde sazlık alanı yakan şahsa 244 bin 315 TL idari para cezası uygulandı.

Sazlık yakan adama şok eden ceza

İHA'nın haberine göre, Türkiye'de önemli sazlık alanların büyük bir kısmı Van Gölü Havzası'nda yer alırken geçtiğimiz nisan ve mayıs ayında birçok noktada sazlık alanlar yanmıştı.

Yangınlarla ilgili Van İl jandarma Komutanlığı ile Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Van İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu en son Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Sulak Alanında meydana gelen sazlık yangınını çıkardığı tespit edilen şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı.

DKMP Van İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İlimizde bulunan sulak alanlarda Nisan ve Mayıs aylarında sazlık yangınları meydana gelmiş ve fail ya da failler tespit edilememişti.

En son Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Sulak Alanında meydana gelen sazlık yangınını çıkardığı tespit edilen İ.A. isimli şahsa il şube müdürlüğümüz tarafından 244 bin 315 TL idari para cezası verilmiştir.

Destekleri için İl Jandarma Komutanlığı personellerine çok teşekkür ediyoruz” denildi.

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