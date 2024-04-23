Schafer Kocaeli Körfez mağazasını açtı

Yenilikçi ve özgün tasarım anlayışıyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Schafer, yeni franchise mağazasını Kocaeli Körfez’de açtı.

2024 yılı itibarıyla 26 büyük ilde toplamda 67 mağazaya ulaşan Schafer’ın Kocaeli Körfez mağazası 342 metrekarelik bir alana sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Schafer Yönetim Kurulu üyesi Murat Aslan, “Schafer markası olarak züccaciye, küçük ev aletleri ve ev tekstili ürünlerimizle mutfaklara, evlere giren bir markayız. Aynı zamanda ürünlerimizle vadettiğimiz kaliteyi, fonksiyonelliği müşterilerimizin de yaşayıp keyif almalarını sağlamak önceliğimiz oldu. Trendleri takip ederek konseptini yenilediğimiz mağazalarımızdan birini de Kocaeli’de açmaktan dolayı çok mutluyuz. Schafer markası olarak franchise mağazalarımız sayesinde tek bir marka altında birçok ürünü tüketicilere sunuyor ve organize perakendeye katkı sağlıyoruz. 2024 yılında biri kendi açacağımız mağazaya ek olarak 5 yeni franchise mağaza daha açıp, Türkiye çapında 72 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Anadolu’dan franchise mağaza açmak için büyük talep alıyoruz. Türkiye çapında hem franchise vererek hem de kendi mağazalarımızı açarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu yıl Schafer’ın ek istihdamla çalışan gücünü daha da artıracağı bir yıl olacak. Yeni mağazaların da katılımıyla 2024 yılında hedefimiz Schafer’ın cirosunu yüzde 100 artırmak olacak” dedi.