Schafer’ın reklam filmi yayına girdi

2004 yılından itibaren yenilikçi ve özgün tasarım anlayışıyla züccaciye sektöründe bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Schafer, küçük ev aletlerinden ev tekstiline uzanan geniş ürün yelpazesinin ulaştığı hedef kitlesine yönelik pazarlama çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda marka, “Her Evin Schafer’i Var” sloganıyla hazırladığı yeni imaj filminde, evde yaşayan tüm aile bireylerinin hepsinin kendine özgü bir karakteri, farklı yaşayış biçimleri ve ona göre de farklı ihtiyaçları olması fikrinden yola çıkarak markada hepsine göre bir ürün bulunabileceğini neşeli ve sevgi dolu bir dille anlatarak mağazalara davet ediyor.

10 MART’A KADAR YAYINDA

Yeni imaj filminde Schafer, evdeki herkesi tanıyarak ve anlayarak o evlerin bir parçası olduğu mesajını veriyor. Bir ailenin günlük yaşamındaki ihtiyaçlarına dikkat çeken reklam filmi dikkatleri çekiyor. Prodüksiyonunu WOW Film’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Gazali Görüryılmaz oturuyor. Yeni imaj filmi 10 Mart tarihine kadar televizyon kanalları ve dijital platformlarda yayınlanacak.