Schafer’ın reklam filmi yayına girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Schafer’ın reklam filmi yayına girdi
Türkiye'de 65 mağazası ve 2 bin adet satış noktasında sunduğu ürün çeşitliliği ile züccaciye sektöründe faaliyet gösteren Schafer, pazarlama çalışmalarına ağırlık verdi. Marka, yeni imaj filmiyle tüm platformlarda yerini aldı.

2004 yılından itibaren yenilikçi ve özgün tasarım anlayışıyla züccaciye sektöründe bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Schafer, küçük ev aletlerinden ev tekstiline uzanan geniş ürün yelpazesinin ulaştığı hedef kitlesine yönelik pazarlama çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda marka, “Her Evin Schafer’i Var” sloganıyla hazırladığı yeni imaj filminde, evde yaşayan tüm aile bireylerinin hepsinin kendine özgü bir karakteri, farklı yaşayış biçimleri ve ona göre de farklı ihtiyaçları olması fikrinden yola çıkarak markada hepsine göre bir ürün bulunabileceğini neşeli ve sevgi dolu bir dille anlatarak mağazalara davet ediyor.

schafer-3.jpg

10 MART’A KADAR YAYINDA

Yeni imaj filminde Schafer, evdeki herkesi tanıyarak ve anlayarak o evlerin bir parçası olduğu mesajını veriyor. Bir ailenin günlük yaşamındaki ihtiyaçlarına dikkat çeken reklam filmi dikkatleri çekiyor. Prodüksiyonunu WOW Film’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Gazali Görüryılmaz oturuyor. Yeni imaj filmi 10 Mart tarihine kadar televizyon kanalları ve dijital platformlarda yayınlanacak.

schafer-2-001.jpg

İlgili Haberler
Google Mesajlar’a büyük yenilik geliyor. İşte detaylar
Exxen aboneliklerine haşırt dı bilekbord zammı geldi
Son Haberler
Hugh Dallas'tan VAR kayıtları ile ilgili açıklama Spor
Hugh Dallas'tan VAR kayıtları ile ilgili açıklama
Bugün doğanlar 4 senede bir doğum günü kutluyor. 40 yaşında olanlar aslında 10 yaşında Yaşam
Bugün doğanlar 4 senede bir doğum günü kutluyor. 40 yaşında olanlar aslında 10 yaşında
Dudak tembelliği için önerilen yöntem izlenme rekoru kırdı Yaşam
Dudak tembelliği için önerilen yöntem izlenme rekoru kırdı
10 metrelik dev anakonda şehre indi. Evlere doğru ilerledi Dünya
10 metrelik dev anakonda şehre indi. Evlere doğru ilerledi
Milyarder Türk iş insanı 97 yaşında hayatını kaybetti Yaşam
Milyarder Türk iş insanı 97 yaşında hayatını kaybetti
Rafta ve kasada farklı fiyat çıktı. Vatandaş isyan etti. Milleti bu şekilde kandırıyorlar Gündem
Rafta ve kasada farklı fiyat çıktı. Vatandaş isyan etti. Milleti bu şekilde kandırıyorlar