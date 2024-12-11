Scheffler, Tiger Woods'u yakaladı

Amerikalı golfçü Scottie Scheffler, PGA Tour oyuncusu ödülünü üç yıl üst üste kazanarak Tiger Woods ile aynı başarıyı elde etti. Scheffler, 2024 sezonunda kazandığı yedi şampiyonlukla büyük bir başarıya imza attı. Bu zaferleri arasında, Nisan ayında Augusta National'da kazandığı ikinci Masters zaferi de bulunuyor.

Scheffler, PGA Tour'un prestijli Jack Nicklaus Ödülü'nü üçüncü kez kazandı. Bu ödül, PGA Tour oyuncuları tarafından yapılan oylamada %91 gibi yüksek bir oy oranıyla verildi. Woods, 11 kez bu ödüle layık görülürken, 1999-2003 yılları arasında ve 2005-2007 yılları arasında arka arkaya beş ve üç kez ödül kazandı. Rory McIlroy ise üç kez bu ödülü kazandı, ancak Scheffler ve Woods, üç yıl üst üste kazanan iki oyuncu olarak öne çıkıyor.

Scheffler, 28 yaşında ve genç yaşına rağmen büyük bir başarıya imza atmış durumda. Ödülünü aldıktan sonra, Tiger Woods ile karşılaştırılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti: "Her zaman Tiger Woods'u bir referans olarak alıyoruz, ama gerçekten sadece bir Tiger var" dedi.

Scheffler, 2007'de Woods'un ardından, bir sezonda yedi zafer elde eden ilk oyuncu oldu. Masters zaferi sezonun zirvesiydi, ancak Scheffler, Paris Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayı en önemli başarısı olarak nitelendiriyor. "Olimpiyatlarda bitirdiğimiz dokuz delik, hafızama kazınan en özel anlardan biri," diyen Scheffler, caddie’si Teddy Scott ile birlikte sonrasında gösterdikleri performansı övdü.

Scheffler'in başarısı, golf dünyasında büyük yankı uyandırırken, kariyerinde önündeki yıllar için heyecan verici bir geleceğin işaretlerini veriyor.