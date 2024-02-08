Schengen vize ücretlerine zam

Teklif onaylanırsa, ücret yetişkinler için yüzde 12 artışla 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.

AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "yeniden girişini kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için ücreti daha da arttırmayı düşünüyor.

Schengen vizesi, AB ve Schengen bölgesinin 90 günlük vize muafiyeti kuralından faydalanamayan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlar için gerekiyor.

2024 FİYATLARI NE OLACAK

Avrupa Komisyonu, aralık ayında üye devletlerden uzmanların "ezici bir çoğunlukla" revizyonu desteklediği bir toplantı sonrası 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu.

Girişim 1 Mart tarihine kadar geri bildirime açık olacak. Bu süre zarfında AB vatandaşları konuyla ilgili görüşlerini ifade edebilir ve öneriyi destekleyip desteklemedikleri hakkında fikir sunabilir.

Bu süreçler neticesinde AB, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek olan değişiklikleri uygulayabilir.

Schengen vize ücreti her üç yılda bir gözden geçiriliyor uygun mevcutlara göre düzenleniyor. Komisyon, önerilen fiyat artışının AB'de artan enflasyon oranından kaynaklandığını belirtildi.