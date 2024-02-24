Schneider Electric gelirini 36 milyar euroya yükseltti

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, 2023 yılı finansal ve finansal olmayan sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında şirketin toplam gelirleri organik olarak %13’lük bir artışla 36 milyar Euro’ya ulaştı.

Bu dönemde şirketin net gelirleri %15’lik yükselişle 4 milyar Euro olarak gerçekleşirken, yıllık düzeltilmiş FAVÖK ise 6,4 milyar Euro’ya ulaştı ve organik olarak %25 arttı.

Şirket, özellikle yılın ikinci yarısında elde ettiği güçlü işletme sermayesi katkısıyla, serbest nakit akışını %38’lik bir artışla 4,6 milyar Euro’ya yükseltti. Şirket, 2023 yılında sürdürülebilirlik taahhütlerini de hedeflerinin üzerinde bir performansla tamamladı. Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi değerlendirmesine göre ise şirket, hedefin 0.13 puan üzerine çıkarak 6.13 olarak gerçekleşen bir performansla paydaşlarının ve gezegenin refahı için çalışmaya devam etti.

‘YENİ UFUKLAR 4 YILLIK STRATEJİNİN ADIMI OLACAK’

Bu güçlü performansı 2024’te de sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Schneider Electric CEO'su Peter Herweck, “2023 yılında şirketimiz, rekor seviyede büyüme ve gelişim göstermeye devam etti. Gelirlerde %13’lük organik büyüme, mükemmel organik marj gelişimi, yüksek serbest nakit akışı ve güçlü bir net gelir artışı ile yeni bir başarı tablosuna imza attı. Bu yüksek performansı 2024’te de sürdürme hedefiyle yıla başladık ve yılın ilk döneminde, özellikle sistemler segmentindeki çözümlerimize olan yoğun talep sayesinde, önümüzdeki dönem için pozitif bir görünüm sağlıyor. 2024 yılı, ‘Yeni Ufuklar’ adını verdiğimiz ve sürdürülebilir büyümeye ve gelişmeye odaklandığımız 4 yıllık stratejinin ilk adımı olacak” dedi.