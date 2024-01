Scorpions Türkiye’ye mi geliyor? Scorpions biletleri satışa çıktı mı?

Dünya çapında ün kazanmış Alman heavy metal grubu Scorpions, "Love at First Sting" albümünün 40. yılını kutlamak amacıyla düzenleyeceği turne kapsamında Türkiye'de konser vereceğini daha önce duyurmuştu. Ancak, beklenenden hızlı bir şekilde tükenen biletlerin ardından, grup Türk hayranlarına müjdeli bir haberle döndü.

23 Mayıs'taki Küçükçiftlik Park konserinin biletleri kısa sürede tükenince, Scorpions hayranlarını sevindirmek adına bir konser daha ekledi. Bu ikinci konser, 25 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek ve biletleri 15 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de satışa sunulacak.

Scorpions, son konserini 2016 yılında Türkiye'de vermişti. Beş yıl aradan sonra geri dönen grup, Türk hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Konser, grup tarihinde önemli bir dönemeç olan "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" gibi klasikleşmiş şarkılarına ev sahipliği yapacak.

Scorpions hayranları için heyecan verici bir gelişme olan bu ikinci konser, grupla dolu dolu bir gece geçirmek isteyenleri bekliyor.