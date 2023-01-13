Seat 2023’ün fiyat listesi belli oldu. En ucuz ve en pahalı modeller de açıklandı

Yeni yılla beraber otomobil markaları da zamlı fiyat listesini açıklamaya başladı. Honda, Wolkswagen, Hydundai, Renault gibi birçok marka zamlı listesini açıkladı.

Seat da 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, paylaşılan listede, 2022 model Seat otomobillerin fiyatlarına yüzde 2 civarında zam geldiğini görülüyor. Bu da fiyatların 10-15 bin TL artmasına neden oldu.

FİYATLAR ARTTI

Seat Ibiza'nın 1.0 Evo 80 HP Style versiyonu Aralık ayında 459.000 TL'den başlarken yeni yılda bu fiyat 469.000 TL'ye yükseldi.

Seat Leon'da ise 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR versiyonun fiyatı 905.000 TL'ye yükseldi.

İŞTE LİSTE: