Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, antik kentin depremden etkilenmediğini ve M.Ö. 1'inci yüzyılda yapılan yapıların açığa çıkan kısmında herhangi bir hasar olmadığını ifade etti.
1987 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan Sebastapolis Antik Kenti, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait önemli izlere ev sahipliği yapıyor.
Son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir yolun bulunduğu antik kent, deprem sonrası yapılan ön tespit çalışmalarında zarar görmediği belirlendi.
Belediye Başkanı Davut Kılıç, antik kentin tahmin edilen yüzde 10'unun bile ortaya çıkarılmadığını ve mevcut yapıların M.Ö. 1'inci yüzyılda yapılan yapılar olduğunu vurguladı.
Ayrıca, antik kentin birinci derece sit alanı olduğunu ve yeni bina yapılmadığını, mevcut binaların da onarılmadığını açıkladı.
Bu durumun antik kentin depreme dayanıklı bir yapı tekniğiyle inşa edildiğini gösterdiğini belirtti.