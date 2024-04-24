Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi

Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi
Kaynak: DHA
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan depremler sonrasında, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nin zarar görmediği belirtildi.
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Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi 1

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, antik kentin depremden etkilenmediğini ve M.Ö. 1'inci yüzyılda yapılan yapıların açığa çıkan kısmında herhangi bir hasar olmadığını ifade etti.

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Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi 2

1987 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan Sebastapolis Antik Kenti, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait önemli izlere ev sahipliği yapıyor.

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Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi 3

Son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir yolun bulunduğu antik kent, deprem sonrası yapılan ön tespit çalışmalarında zarar görmediği belirlendi.

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Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi 4

Belediye Başkanı Davut Kılıç, antik kentin tahmin edilen yüzde 10'unun bile ortaya çıkarılmadığını ve mevcut yapıların M.Ö. 1'inci yüzyılda yapılan yapılar olduğunu vurguladı.

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Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi 5

Ayrıca, antik kentin birinci derece sit alanı olduğunu ve yeni bina yapılmadığını, mevcut binaların da onarılmadığını açıkladı.

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Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi 6

Bu durumun antik kentin depreme dayanıklı bir yapı tekniğiyle inşa edildiğini gösterdiğini belirtti.

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