Kürekler Haliç'te çekiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul'un 2021 yılında başlattığı Uluslararası Haliç Kürek Yarışları, dördüncüsü düzenlenen etkinlikle başladı.
28 kulüpten 110 takım ve yaklaşık 500 sporcu, mücadele ettiği yarışların ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.
Yarışlar, Open 27+ Mix, Open 27+ Kadınlar, Open 27+ Erkekler, U19 Mix, U19 Kadınlar, U19 Erkekler ve Şirketler Mix olmak üzere toplam yedi kategoriden oluşuyor.
Bin 500, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda Deniz Küreği Dört Çifte (C4X+) tekneleriyle yapılan yarışlarda, şirketler yarışı bin 500 metre, tüm eleme yarışları 4 bin metre ve finaller ise 6 bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilecek.
Yarışlar, en fazla 14 tekne ile yapılacak, bu sayı aşılırsa ön eleme yapılacak.
4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nın ödülleri de belli oldu. Şirketler ve U19 Mix dışındaki tüm kategorilerde, sadece Türkiye Kürek Federasyonu'na bağlı kulüplere verilecek olan ödüllerde birinci olan ekibe 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL ödül verilecek.
Ayrıca bu kategorilerde kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı genel klasmanda en fazla puanı alan kulüpler de ödül alacak.
Buna göre birinci kulüp 30 bin TL, ikinci 20 bin TL ve üçüncü de 15 bin TL para ödülün sahibi olacak.