Kürekler Haliç'te çekiliyor

Bin 500, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda Deniz Küreği Dört Çifte (C4X+) tekneleriyle yapılan yarışlarda, şirketler yarışı bin 500 metre, tüm eleme yarışları 4 bin metre ve finaller ise 6 bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilecek.