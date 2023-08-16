Sebebi bilinmeyen ölüm dansı. Her yıl gerçekleşiyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, her yıl tekrarlanan ve milyonlarca kelebeğin ölümüyle sonuçlanan doğa olayı yeniden gerçekleşti. ‘Kelebeklerin ölüm dansı’ olarak adlandırılan doğa olayı ilginç görüntüler oluşturdu.

KAYNAK: DHA
Sebebi bilinmeyen ölüm dansı. Her yıl gerçekleşiyor

Daha önceki yıllarda temmuz ayının ikinci haftası görülen söğüt kelebeklerinin ölüm uçuşu, bu yıl ağustos ayının 2. haftasında gerçekleşti.

Güneşler Köprü Mahallesindeki eski Sakarya Köprüsüne Sakarya Nehri boyunca uçarak gelen beyaz renkli milyonlarca söğüt kelebeği Ölüm Dansı olarak adlandırılan uçuşlarının ardından köprü üzerindeki ışıkların etrafında toplandı.

Havanın kararmasıyla başlayan bu ilginç doğa olayında kelebekler, ışıkların çevresinde saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek ölmeye başladı.

Kar yağışı görüntüsünü andıran milyonlarca kelebeğin ölüm dansı görenleri şaşırttı. Köprünün üzerindeki sokak lambalarının etrafında dönen kelebekler, yoldan geçen araçların ışıklarına doğru da hareket etti.

Bu etkileyici manzara, köprü üzerinde ilerleyen araçların zorluk yaşamasına neden oldu. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri de bu doğa olayı yüzünden ilerlemekte zorluk çekti.

İlginç doğa olayını izleyen Mücahit Nar isimli vatandaş, olayın şaşkınlık ve hüzün verici olduğunu söyledi. Lise öğrencisi Mehmet Emir Pulat da olayı ilk kez gördüğünü ve büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Öte yandan, yaşanan doğa olayıyla ilgili birçok araştırma yapılsa da kesin bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Bölgedeki halk, kelebeklerin ölüm dansını yazın bitişi ve sonbaharın başlangıcının işareti olarak değerlendiriyor.

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