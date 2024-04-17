Şebnem Bursalı'nın bilekliğinin fiyatı ortaya çıktı. 3 bileklik de Louis Vuitton marka

Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, bu kez de binlerce dolarlık lüks takılarıyla konuşuluyor.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Bursalı’nın fotoğraflarında göze çarpan takıları ünlü Fransız markası Louis Vuitton'dan. Bursalı’nın, annesinin mezarını ziyaret ettiği bir fotoğrafta görünen çiçekli bilekli bilekliğinin de yine bu markadan olduğu belirtilirken, bilekliğin fiyatı markanın sitesinde 6 bin 900 dolar olarak listelenmiş ve yaklaşık 224 bin 101 TL'ye denk geliyor.

Aynı zamanda, Şebnem Bursalı’nın üzerindeki bir diğer bileklik olan Louis Vuitton marka bilekliğin fiyatı da 7 bin 950 dolar. Mevcut kurla hesaplandığında bu fiyat, yaklaşık 259 bin 808 TL'ye denk gelmekte.

Bursalı’nın önceleri katıldığı etkinliklerde taktığı bilekliklerin de yine aynı markadan olduğu belirtilirken, oy kullanırken bileğinde bulunan beyaz bilekliğin fiyatının, şirketin sitesinde 15 bin dolar olarak listelendiği öğrenildi. Bu fiyat da yaklaşık 487 bin 141 TL ediyor.

AKP’li Şebnem Bursalı, yakın zamanda Monaco Yat Kulübü’nden yaptığı ıstakoz paylaşımı sebebiyle tepkilerin odağı haline gelmiş ve kendisine AKP’den bile eleştiri gelmişti. AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, bu paylaşıma sert bir tepki göstererek, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, devletimiz ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!" ifadelerini kaydetmişti.