Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Pendik'te sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, sebze yüklü bir kamyon yokuş aşağı inerken devrildi. Olayda kamyon sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 04.00 sularında İstanbul Pendik Çınardere Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, M.T. yönetimindeki kamyon, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kamyonda sıkışan sürücü M.T. ve yolcu M.K., yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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