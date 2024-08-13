Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 04.00 sularında İstanbul Pendik Çınardere Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, M.T. yönetimindeki kamyon, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kamyonda sıkışan sürücü M.T. ve yolcu M.K., yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.