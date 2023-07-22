Seçici hırsız. Geldi beğendi çaldı ve kaçtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seçici hırsız çok sayıda motosikletin arasında beğendiğini çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Seçici hırsız. Geldi beğendi çaldı ve kaçtı

Bursa Orhangazi’de göl yolu üzerinde bulunan bir fabrika önüne park edilen motosiklet kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. O anlar ise fabrikanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay dün Orhangazi’de İznik gölü yolu üzerinde bulunan bir fabrika önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sabah kendine ait motosikleti ile fabrikadaki mesaisine giden Kaan Çoklar akşam mesaisinden çıktığında fabrika otoparkına park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti. Daha sonra fabrikanın güvenlik kameraları incelendiğinde ise motosikletin kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.

Motosiklet sahibi Kaan Çoklar çalınan motosikletinin bulunması için emniyete başvurdu.

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