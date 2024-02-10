Seçil Erzan davası devam ederken Arda Turan Fatih Terim’e selam gönderdi

Yüksek gizli kar payı vaadiyle bankacı Seçil Erzan tarafından 8 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan eski futbolcu Arda Turan, dün eşiyle birlikte Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Mekandan birlikte ayrılan çift, "Arkadaşlar iyi akşamlar. Yakın bir dostumuzun doğum günü vardı ona katıldık. Herkese iyi geceler diliyoruz." dedi.

HOCAMIZLA GURUR DUYUYORUM

Aynı soruşturmada adı geçen ve şu anda Yunanistan'da Panathinaikos futbol takımı teknik direktörü olarak görev yapan Fatih Terim'le ilgili de konuşan Arda Turan, "Hocamız gayet güzel ilerliyor. Gurur duyuyoruz." dedi. Çift, daha sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

YÜKSEK GİZLİ FONA PARASINI KAPTIRDI

Arda Turan, futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'a 8 milyon dolar parasını kaptırmıştı. Turan, Erzan'dan parasını alamayınca şikayetçi olmuştu. Erzan'ın Fatih Terim'in adını kullanarak para topladığı iddia edilirken, Terim bu iddiaları yalanlamış ve "Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum." diye açıklama yapmıştı. Soruşturmada Seçil Erzan'ın cep telefonunda yapılan incelemelerde Terim ile çok sayıda mesajlaşmasına ulaşılmıştı. Erzan'ın davası hala sürüyor.