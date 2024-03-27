Seçil Erzan davasında BDDK harekete geçti

Kaynak: Gazete Duvar
Seçil Erzan davasında BDDK harekete geçti
Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının kendilerine ibraz edilmesini isteyen BDDK, konuyla alakalı devreye girdi.

Yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dava için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) devreye girdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıya göre BDDK, dava sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile iddialardan dolayı yeni bir inceleme yapılması gerektiği yönünde karar kıldı.

Daha önce olayların meydana geldiği banka şubesinin kamera kayıtlarını talep eden BDDK, Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının ibraz edilmesi yönünde talepte bulundu.

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