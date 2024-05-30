Seçil Erzan davasında kavga çıktı! Denizbank'ın avukatı gazeteciye saldırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seçil Erzan davasında kavga çıktı! Denizbank'ın avukatı gazeteciye saldırdı

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın son duruşmasında Denizbank’ın avukatı gazeteciye saldırdı.

Duruşmada Seçil Erzan, “Bir şube müdürünün odasından valizlerle para alınıp aşağıya yatırılması, ertesi gün işten atılmam anlamına geliyordu. Bu kesinlikle araştırılması gereken bir konuydu. En korktuğum şey işten atılırım korkusuydu” ifadelerini kullandı. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

KAVGA ÇIKINCA MAHKEME SALONU BOŞALTILDI

Tanıklar ifade vermeye devam ettikleri sırada bir basın mensubunun, tanıklardan birinin soy ismini teyit etmek istemesi üzerine izleyici olarak duruşmada bulunduğunu söyleyen bankanın avukatı Kübra K. gazeteciye bağırdı ve bunu soramayacağını söyledi.

Bağırma üzerine basın mensubu da tepki gösterince mahkeme başkanı, duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle tüm izleyicileri salondan dışarı çıkardı.

KORİDORDA DA HAKARET ETTİ, ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Salon önünde avukatın kendisinin üzerine yürümeye devam ettiğini ve taciz ettiğini gören basın mensubu bu anları kaydetmek için telefonunu çıkardı, bu kez avukat telefonu gazetecinin elinden hızla çekerek arkasına sakladı.

GAZETECİNİN TELEFONUNA EL KOYDU

Bu sırada olaya müdahale eden güvenlik görevlisi, avukatın sakladığı telefonu alıp gazeteciye iade etti. Daha sonra basın mensubunun, avukattan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kısa aranın ardından mahkemeye basın mensupları da dahil izleyiciler alınmazken mahkemenin ara kararında, sanıklar Ali Yörük ile Seçil Erzan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 31 Mayıs tarihine ertelediği öğrenildi.

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