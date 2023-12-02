Seçil Erzan’ın evinden çıkan yeni liste. Fatih Terim ve şoförünün de ismi var

Seçil Erzan'a ait kimlerden kaç para aldığı, ne kadar ödediği ve kalan borçların ne kadar olduğuna dair listeler de Fatih Terim’in ve şoförünün isimlerinin de yer aldığı ortaya çıktı.

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Seçil Erzan’ın evinden çıkan yeni liste. Fatih Terim ve şoförünün de ismi var

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Fatih Terim Fon'u olarak bilinen dolandırıcılık davasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

10 Nisan 2023 günü Çorlu’da gözaltına alınan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın evinde yapılan aramalarda, ele geçirilen bazı dokümanlar da yakalama dosyasına konuldu.

İKİ FARKLI LİSTE ÇIKTI

Seçil Erzan’ın daha önce kimden kaç para aldığına yönelik hazırlanan iki liste ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri 29 kişilik, diğeri 21 kişilik bir isim listesiydi. Bu isim listesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Seçil Erzan’ın evinde biri dolar diğeri Türk lirası olarak aldığı ve ödediği para listesi ele geçirildi. Listenin içeriği; isim, alınan, ödenen, borç, fazla ödenen, fark, para birimi ve not olarak hazırlanmış.

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FATİH TERİM VE ŞOFÖRÜ LİSTEDE

Hazırlanan dolar listesi, 47 kalem olarak sıralanıyor. Listede ünlü teknik direktör Fatih Terim’in ismi de yer alıyor. Fatih Terim’den 700 bin dolar alındığı, 1 milyon 500 bin dolar ödendiği yazılıyor. 800 bin dolar fazla ödenen listenin not bölümüne “Ödenen miktar yazılanın çok” ibaresi düşülmüş. TL listesindeki isimler arasında Fatih Terim’in şoförü Umut Algöze de yer alıyor. Listeye göre Algöze 100 bin lira ödemiş, 150 bin olarak parasını almış gözüküyor.

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TOPLAM 55 MİLYON DOLAR

Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak gibi ünlü isimlerin de yer aldığı dolar listesine göre Seçil Erzan toplamda 55 milyon 633 bin 222 dolar para topladı. Bunlardan 45 milyon 59 bin 333 dolar parayı iade etti. Toplam 24 milyon 866 bin lira borç kaldı. 14 milyon 292 bin 222 dolar fazla para ödedi. Aradaki fark ise 10 milyon 573 bin 888 liraydı.

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27 MİLYON TÜRK LİRASI TOPLADI

Hazırlanan ikinci listede yer alan kişilerden 10 kez para alındığı görülüyor. Bunlardan toplam 27 milyon 760 bin lira para toplandı. Bunlara karşılık 42 milyon 360 bin lira para ödendi. 2 milyon borç görünen listede 16 milyon lira fazla ödeme yapıldı.

Ele geçirilen bu listenin doğru olup olmadığı yapılacak incelemelerde ortaya çıkacak.

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