Seçil Erzan’ın ses kaydı sızdı: Hocaya da resmi evrak vermiyorum

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Seçil Erzan’ın aralarında futbolcularında bulunduğu pek çok ismi dolandırdığı fon dolandırıcılığında bir mağdurlarla aralarında geçen konuşmaya Yeniçağ’dan Tolga Şahin ulaştı.

Erzan ses kaydında mağdurlara hocanın fonuna girdiklerini söylerken hocanın dahi kendisinden imzalı kağıt istemediğini söylüyor. Erzan ayrıca, mağdurların parasını neden geri ödemediğini ise “işlemi kapattılar” şeklinde açıklamaya çalışıyor.

Mağdur: Biz Cuma günü süreci uzatmasaydık 3 milyon alacaktık değil mi?

Seçil Erzan: Evet Salı günü alınacaktı.

Mağdur: Bu müşterinin fonuydu değil mi?

Seçil Erzan: İşlem bitti, kapattık onu.

Mağdur: Peki biz nereye girdik?

Seçil Erzan: O işlem bitmedi, o işlemi uzattılar. O işlem devam edecek.

Mağdur: Nasıl uzatabiliyorlar?

Seçil Erzan: Uzatabiliyorlar sistemden. İstediğin getiriyi görüyorlar orada, uzatıyorlar.

Mağdur: Öyle mi? Sen de devam ettin yani?

Seçil Erzan: Tabi tabi, ben de oradayım.

Mağdur: Hoca da devam etmiş oldu değil mi?

Seçil Erzan: O da devam etti tabi.

Mağdur: Bizim ISIS kodu aynı mı kaldı.

Seçil Erzan: Evet aynı. 5 alacaksınız.

Mağdur: Biz parayı alacak mıyız?

Seçil Erzan: Tabii ki alacaksınız. Parayı almama gibi bir riskiniz olamaz sizin. Ne olur rahat olun.

Mağdur: Rakam değişmeyecek 5 alacağız değil mi?

Seçil Erzan: Evet, çünkü uzattık.

Mağdur: Sen bize yeni rakamla bir kağıt verecek misin?

Seçil Erzan: Veririm. Mevcut kağıdın altına, bakiyesini yazar, kaşeler imzalarım.

Mağdur: Peki bu işlemler yapılıyor. Bankadan resmi bir evrak alabiliyor muyuz?

Seçil Erzan: Şimdi bakın biz hocanın işleminin içine girdiğimiz için, benim verdiğim evrak resmi evraktan daha değerli. Çarşamba günü bankadan da gidip alabileceğimiz bir evrak ancak işlem vadesi bitene kadar biz oraya girersek o kadar karı biz nasıl alıyoruz diye sorgulanır ve sorun olur.

Mağdur: Ben gizli birisi değilim adım soyadım yazıyor orada herhalde?

Seçil Erzan: Yazıyor tabi ama işlemin içinde gizli bir ISSIN kodundayız biz. O yüzden sorgulatamıyorum.

Mağdur: Yani bize resmi evrak alınsa hoca alır sadece öyle mi?

Seçil Erzan: Ya ben hocaya da resmi evrak vermiyorum. O da almıyor. Almasına gerek yok çünkü bu zamana kadar çok aldı gitti. Resmi evrak benim verdiğim o evrak zaten. Antetli kağıda değil miydi o?

Mağdur: Hayır değildi!

Seçil Erzan: Ben size antetli kağıda da yazıp veririm.

Mağdur: Tamam sen yaz ben uğrayıp alırım.

Seçil Erzan: Tamam olur. Çarşamba günü ben onların yanına gideceğim. Yarın sabah EFT yaptıracağım.

Mağdur: Bir sorun çıkmaz değil mi daha uzama durumu falan?

Seçil Erzan: Yok kesin alacağız parayı. Sorun çıkmaz çünkü işlemi kapattılar.

Mağdur: Geçen haftada kapatmışlardı.

Seçil Erzan: Ama sordular girer misiniz diye.

Mağdur: Sen o zaman hocaya da sordun mu devam edelim mi diye?

Seçil Erzan: Hoca devam etti.

Devam edecek….