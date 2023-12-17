Seçil Erzan’ın veda mesajı ortaya çıktı. Kaçmayı mı planlıyordu

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu gibi Türk futbolunun önde gelen isimlerinin de olduğu, “Fatih Terim Fonu” davasında her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dava devam ederken, tutuklu Seçil Erzan’ın yeni mesaj kayıtları iddianameye yer aldı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, cep telefonu incelenen Erzan’ın, yakın arkadaşı ve akrabası olduğu belirtilen Nazlı Can ile yaptığı bir yazışma dikkat çekti.

“NAZLI BEN GİDİYORUM” DİYE MESAJI ATTI

İddianamede yer alan Whatsapp yazışmasına göre Seçil Erzan, 8 Mart 2023 tarihinde Nazlı Can’a ‘Nazo’ şeklinde mesaj attığı ancak Nazlı Can’ın mesaja cevap vermediği öğrenildi.

Bir gün sonra (9 Mart) Erzan Nazlı Can’a bir kez daha mesaj atıyor ve “Neden telefonu açmıyorsun Nazlı Sende mi açmayacaksın. Lütfen beni ara. Nazlı ben gidiyorum hoşça kal kimseye bişi söyleme. Sen hep yanımdaydın biliyorum seni çok seviyorum" diyor. Söz konusu kişi ise buna karşılık, "Nereye, bizi böyle bırakıp mı" diye cevap veriyor.

ERZAN NEREYE GİDECEĞİNİ SÖYLEMİYOR

Erzan, Nazlı Can’ın nereye sorusuna, "Bu şekilde herkes bana düşmanken ben çözemem. İlk önce kapıma yakınlarım geldi. Kimsenin suçu günahı yok" cevabını veriyor.

Devamında ise,

Nazlı Can : Kimse sana kötü bişey için gelmedi. Herkes ne olduğunu anlayıp yardım etmeye çalışıyor.

Seçil Erzan : Evet haklısın. Bence de. Haklısın. Senin hakkını ödeyemem

Nazlı Can : Ama sen herkesi öyle bir batağa soktun ki. Ne yapacaksın. Söyle lütfen. Nereye gidiyorsun

Seçil Erzan : Niye sana söyleyeyim ki. Sen benimle konuştun mu hiç bugün. Tamam hakkını ödeyemem bunu bil. İçim yanıyor kopuyor bugün artık son çaremi de en yakınlarım bozdu.

Nazlı Can : Tamam sen bilirsin. Nasıl dersen ben seni çok sevdim. Çok güvendim hiçbir çıkar, hiçbir menfaat gözetmedim

Seçil Erzan : Ben seni biliyorum. Bana kendini anlatma. Hoşça kal.

AKRABALARINI DA DOLANDIRMIŞ

İddianamede yer alan Whatsapp yazışmalarında yeni kurbanlar ortaya çıktı. Akrabalarını da dolandırdığı öğrenilen Erzan’ın mağdurlarından birinin de komşusu Nurten Ünal Zorba olduğu mesajlarda görülüyor.

ÖN RAPORDA ÖNCELİK VERİLEN DETAYLAR

Gözaltına alındığında iki telefonuna da el konulan Seçil Erzan’ın telefonları hakkında hazırlanan raporda, cep telefonlarının içeriğinde yer alan soruşturma dosyası ile bağlantılı olabilecek, görsel, belge ve konuşmalara öncelik verildiği belirtilerek şöyle denildi;

“Şüpheli Seçil Erzan isimli şahsın cep telefonu üzerinde yapılan ön inceme neticesinde; özellikle Whatsapp görüşmelerinin çoğunun 07 Nisan (2023) tarihinden sonra gerçekleştiği, gerçekleşen konuşmaların genelinde karşı taraftan sürekli olarak arama ve mesajların geldiği, ancak Seçil Erzan isimli şahsın mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği tespit edilmiştir. Whatsapp görüşmelerinin çoğunun 07 Nisan 2023 tarihinden sonra gerçekleştiği tespitlere yönelik olarak bu tarihten önceki mesajların silindiği düşüncesi değerlendirilerek, yapılan incemeler de cep telefonu fotoğraf galerisi içerisinde bulunan silinenler klasöründe Seçil Erzan isimli şahsın silmiş olduğu görüşme kayıtları tespit edilerek iş bu tutanağa eklenilmiştir.”

İNCELENECEK ÇOK SAYIDA DETAY VAR

“Bahse konu cep telefonu içerisinde çok sayıda Whatsapp görüşme kayıtlarının, görsellerin, belgelerin ve dokümanların bulunması, inceleme açısından zaman ve imkan kısıtlılığın olması sebebi ile cep telefonunun alanında uzman bilirkişilerce incelenmesinin değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.