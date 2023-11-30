Seçil Erzan'ın yasak aşkı AKP'li çıktı. Erdoğan Emre ve Arda'yla bakın nerede görüşmüş

Fatih Terim Fonu olarak bilinen dolandırıcılık olayında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bankacı Seçil Erzan'ın fondaki AKP'linin yasak aşkı olduğu ileri sürüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Seçil Erzan'ın yasak aşkı AKP'li çıktı. Erdoğan Emre ve Arda'yla bakın nerede görüşmüş

Futbol dünyasından yıldızların adının karıştığı Fatih Terim Fonu olarak bilinen dolandırıcılık davasında her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor.

Sözcü'den İsmail Saymaz, bugünkü yazısında çok çarpıcı bilgilere yer verdi.

Saymaz, bankacı Seçil Erzan'ın para teslimatında çantacı olarak kullandığı Ali Yörük'ün ifadesinde bir sırrı ifşa ettiğini belirtti. Buna göre Erzan, Çorlu'daki banka şubesinde gişe memuruyken evli ve kendisinden yaşça büyük olan AKP'den Çorlu meclis üyesi Nuri Köşkdere ile yasak aşk yaşamış. Erzan ile Köşkdere'nin gönül ilişkisi zamanla çıkar ilişkisine dönüşmüş. Saymaz'ın yazısına göre Erzan yasak aşkından 500 bin dolar alıp 1,5 milyon dolar geri ödemiş.

İsmail Saymaz'ın yazısının devamında fona para kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'nda konuk evinde görüştüklerini belirtti.

Buna göre Erdoğan, futbolcuları dinledikten sonra Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in aranıp, olayın çözülmesini istediği ifade edildi.

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