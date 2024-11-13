Seçim anketinde AKP ve MHP’ye soğuk duş. Vatandaştan Cumhur İttifakı'na 'Öcalan' tepkisi

ORC Araştırma Şirketi 2-11 Kasım tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankara genelinde tüm ilçelerde, 3.920 kişinin katılımıyla telefon üzerinden yapılan ankette katılımcılara “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu soruldu.

HANGİ PARTİNİN OYU ARTTI? HANGİSİNİN DÜŞTÜ?

Kamuoyuyla paylaşılan anketin sonucuna göre, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin oylarınının yükseldiği görüldü. AKP, MHP ve İYİ Parti ise oylarında düşüş yaşayan partiler arasında yer aldı. Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti’nin oylarının 3,5 seviyesinde eşit olduğu görüldü.

Anket sonucuna göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

CHP yüzde 36,4

AKP yüzde 29,2

MHP yüzde 8,5

İYİ Parti yüzde 6,7

Zafer Partisi yüzde 5,5

DEM Parti yüzde 3,5

Yeniden Refah yüzde 3,5

EN BEĞENİLEN 5 MİLLETVEKİLİ KİM?

Öte yandan gerçekleştirilen ankette vatandaşlara “En beğendiğiniz milletvekili kim?” sorusu da yöneltildi. Anket sonucuna göre Ankaralıların en beğendiği 5 milletvekili arasında CHP Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Milletvekili Murat Emir, İYİ Parti Milletvekili Kürşat Zorlu, bağımsız milletvekili Adnan Beker ve AKP Milletvekili Osman Gökçek yerini aldı.