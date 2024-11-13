Seçim anketinde AKP ve MHP’ye soğuk duş. Vatandaştan Cumhur İttifakı'na 'Öcalan' tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seçim anketinde AKP ve MHP’ye soğuk duş. Vatandaştan Cumhur İttifakı'na 'Öcalan' tepkisi

ORC Araştırma Şirketi’nin yayımlanan son anketinde Ankara’da AKP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları düşerken, CHP ve Zafer Partisi’nin oyları arttı. CHP’nin oyları yüzde 30,6’dan 36,4’e yükselirken, AKP’nin oyları yüzde 32,5’ten 29,2’ye düştü. Anket sonucuna göre Yeniden Refah ve DEM Parti'nin oyları ise eşit çıktı.

ORC Araştırma Şirketi 2-11 Kasım tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankara genelinde tüm ilçelerde, 3.920 kişinin katılımıyla telefon üzerinden yapılan ankette katılımcılara “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu soruldu.

HANGİ PARTİNİN OYU ARTTI? HANGİSİNİN DÜŞTÜ?

Kamuoyuyla paylaşılan anketin sonucuna göre, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin oylarınının yükseldiği görüldü. AKP, MHP ve İYİ Parti ise oylarında düşüş yaşayan partiler arasında yer aldı. Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti’nin oylarının 3,5 seviyesinde eşit olduğu görüldü.

Anket sonucuna göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

CHP yüzde 36,4

AKP yüzde 29,2

MHP yüzde 8,5

İYİ Parti yüzde 6,7

Zafer Partisi yüzde 5,5

DEM Parti yüzde 3,5

Yeniden Refah yüzde 3,5

EN BEĞENİLEN 5 MİLLETVEKİLİ KİM?

Öte yandan gerçekleştirilen ankette vatandaşlara “En beğendiğiniz milletvekili kim?” sorusu da yöneltildi. Anket sonucuna göre Ankaralıların en beğendiği 5 milletvekili arasında CHP Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Milletvekili Murat Emir, İYİ Parti Milletvekili Kürşat Zorlu, bağımsız milletvekili Adnan Beker ve AKP Milletvekili Osman Gökçek yerini aldı.

isi.jpg

Son Haberler
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi. CHP'liler oylamaya katılmadı
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi. CHP'liler oylamaya katılmadı
İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz
İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz
Seçim anketinde AKP ve MHP’ye soğuk duş. Vatandaştan Cumhur İttifakı'na 'Öcalan' tepkisi
Seçim anketinde AKP ve MHP’ye soğuk duş. Vatandaştan Cumhur İttifakı'na 'Öcalan' tepkisi
İstanbul'un 20 ilçesinin bütçesi belli oldu: Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi zirvede
İstanbul'un 20 ilçesinin bütçesi belli oldu: Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi zirvede
İstanbul’da yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90’a yaklaştı
İstanbul’da yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90’a yaklaştı