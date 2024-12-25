Seçim anketinde bu kez CHP’ye soğuk duş! Sonuçlar ortaya çıktı

ORC Araştırma Şirketi, 28 ilde yüz yüze gerçekleştirdiği ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu.

19-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiren çalışmada, oy oranları şöyle sıralandı:

AKP yüzde 30,8

CHP yüzde 28,7

MHP yüzde 9,1

DEM yüzde 7,4

YRP yüzde 5,3

İYİ Parti yüzde 4,9

Zafer Partisi yüzde 4,1

BBP yüzde 1,7

TİP yüzde 1,6

DEVA yüzde 1,4

Gelecek Partisi yüzde 1,3

YMP yüzde 1,1

A Parti yüzde 0,9

SP yüzde 0,7

ANKET ASGARİ ÜCRETTEN ÖNCE YAPILDI

Anket, 19-23 Aralık tarihleri arasında yapılan dün (24 Aralık) de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.