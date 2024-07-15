Seçim husumetinde kan döküldü. 2 kardeş öldürüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün gece 23.45'te meydana gelen olayda, İ.A. isimli şahıs pompalı tüfekle Eren Kılıç, kardeşi Emre Kılıç ve arkadaşları Z.E.T. ve G.İ.'ye ateş açtı. Edinilen bilgilere göre, saldırı sonucunda yaralanan dört kişi, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. G.İ. ise ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan İ.A.'yı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Eren ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayın, muhtarlık seçiminden kaynaklanan bir husumetten dolayı çıktığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.