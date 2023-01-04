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Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı

Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) ana gündemi “öne çekilmiş seçim” oldu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 06:19
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Seçim için Erdoğan anayasal yetkilerini kullanacak

Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı
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Toplantıda, Erdoğan’ın partisinin kurmaylarıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin “14 Mayıs’ta yapılması” değerlendirilirken, Erdoğan’ın “öne çekilmiş seçim kararını parlamentoya bırakmayacağı ve anayasadan kaynaklı hakkını kullanarak parlamentoyu fesh edeceği” belirtiliyor.  

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Aralık’ta Saray’da buluştu. Görüşme sonrası Erdoğan, partisinden bazı kurmaylarla bir araya geldi ve bu toplantıda seçim takviminin ele alındığı öğrenildi. Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MYK’nin ana gündem maddesi de “seçim takvimi” oldu.

Erdoğan’ın kurmaylarıyla daha önce kararlaştırılan 18 Haziran tarihinin “2023 yılındaki Kurban Bayramı ve üniversite sınavı nedeniyle 14 Mayıs’a alınmasını değerlendirdiği” belirtiliyor. Seçimlerin 18 Haziran’da yapılması durumunda hacca gidecek yurttaşların oy kullanamayacağı” değerlendirildiği kaydedilirken, bu nedenle seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması ve “bu tarihin en uygun tarih olduğu” kararının aldığı kaydediliyor. 

ŞUBAT SONUNDA TAMAMEN SEÇİME ODANLANILACAK

Muhalefetin 6 Nisan’dan sonra yapılacak bir seçime kapıları kapattığının bu nedenle “öne çekilmiş seçim” için TBMM kararının baz alınmayacağına işaret edilirken, bu nedenle Erdoğan’ın anayasal hakkını kullanacağı ve “parlamentoyu feshedeceği” ifade ediliyor.

Böylece yeni seçim kanunu uygulanabilecek ancak Erdoğan’ın seçilme tartışmaları gündemdeki yerini koruyacak. Meclis’in de şubat sonuna dek AKP’nin vaatlerine ilişkin yasa tekliflerinin görüşmelerinin yürütüleceğine, şubat sonunda da “tamemen seçim gündemine odaklanacağı” kaydediliyor.

AYNI ANDA YAPILMA OLASILIĞI YÜKSEK

AKP’nin “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasını” içeren anayasa değişikliği teklifinin de AKP MYK’de ele alındığı kaydedildi. Teklifin TBMM’den 400 milletvekilinin “evet oyu” ile geçmesi durumunda “Erdoğan’ın teklifi referanduma götürmeyeceği” belirtilirken, evet sayısının 400’ün altında kalması durumunda ise “14 Mayıs’ta yurttaşın önüne 3 sandığın geleceğine” dikkat çekiliyor. AKP’li kurmayların, teklifin “türban serbestisini” içeren maddesine muhalefetin de destek vereceği ve bu durumda ilk maddenin oylamasında “400 ve üzeri evet oyunun çıkacağını” ancak “ailenin korunmasını” öngören 2 maddesinin ise referandum aralığı olan 360’ta kalacağını değerlendirdiği de kaydediliyor. Teklifin ikinci maddesinin 360’ta kalması durumunda ise anayasa değişikliği referandumu ile seçimlerin aynı anda yapılması olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor. 

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Haricten Gazel
4.01.2023 06:32
Eski Hunkar'da olmayan yetkiyi yeni Hunkar'a verirsen o da boyle suyunu cikarir buldugu yetkinin.  
 
Yok Canim
4.01.2023 06:29
Cunki ucuncu kez secime girmek icin tek secenegi parlamentoyu fesh etmek. Sade suya vatandas da "demokrasimiz cok iyi islermis be" diye ovunsun.  
 
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