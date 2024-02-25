Seçim için erken oy kullanma başladı

Kaynak: İHA
Seçim için erken oy kullanma başladı
Rusya’da Mart ayında yapılacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de içinde bulunduğu toplam 4 adayın olduğu devlet başkanlığı seçimi için ülkenin uzak bölgeleri ve bazı meslek gruplarının erken oy kullanma süreci başladı.

Rusya’da 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için erken seçim süreci başladı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği yerler de dahil toplam 37 bölgede yaşayan balıkçı, ormancı, madenci ve zor görevlerde çalışanlar için sandıkların kurulduğunu ve oy kullanmaya açık olduğunu duyurdu.

Zaporijya bölgesine konulan sandıklarda askeri personel ve cephe hattına yakın noktalarda yaşayan siviller de oy kullanmaya gidecek.

1 Mart tarihinden itibaren yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başlayacak.

İnternetten oy kullanmak için 3 milyondan fazla kişinin başvurduğu, seçmenlerin de 16-17 Mart tarihleri arasında yine internet üzerinden oy verebileceği öğrenildi.

Ülkenin ulaşımı zor bölgeleri olan Kamçatka, Sibirya gibi bölgelerinde yaşayanların da oy verebileceği erken oy kullanma süreci 14 Mart tarihinde sona erecek.

Sandıklar mühürlendikten sonra 17 Mart’taki oy sayım gününde bölge sandıklarına eklenecek.

Son Haberler
Beyoğlu'nda vinç kazası: 1 yaralı Gündem
Beyoğlu'nda vinç kazası: 1 yaralı
Fenerbahçe'nin yıldızı 3 hafta yok! Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı 3 hafta yok!
Kainat güzelinin yeni mesleği herkesi şok etti. 40 derece sıcakta çalışıyor Dünya
Kainat güzelinin yeni mesleği herkesi şok etti. 40 derece sıcakta çalışıyor
10 günlük döngü başladı. Burçları ne bekliyor? Astroloji
10 günlük döngü başladı. Burçları ne bekliyor?
Şüphe üzerine durdurulan tırdan 4 milyon liralık telefon çıktı Yaşam
Şüphe üzerine durdurulan tırdan 4 milyon liralık telefon çıktı
5 milyon liralık yangın Gündem
5 milyon liralık yangın
İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı Gündem
İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı