Seçim için erken oy kullanma başladı

Rusya’da 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için erken seçim süreci başladı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği yerler de dahil toplam 37 bölgede yaşayan balıkçı, ormancı, madenci ve zor görevlerde çalışanlar için sandıkların kurulduğunu ve oy kullanmaya açık olduğunu duyurdu.

Zaporijya bölgesine konulan sandıklarda askeri personel ve cephe hattına yakın noktalarda yaşayan siviller de oy kullanmaya gidecek.

1 Mart tarihinden itibaren yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başlayacak.

İnternetten oy kullanmak için 3 milyondan fazla kişinin başvurduğu, seçmenlerin de 16-17 Mart tarihleri arasında yine internet üzerinden oy verebileceği öğrenildi.

Ülkenin ulaşımı zor bölgeleri olan Kamçatka, Sibirya gibi bölgelerinde yaşayanların da oy verebileceği erken oy kullanma süreci 14 Mart tarihinde sona erecek.

Sandıklar mühürlendikten sonra 17 Mart’taki oy sayım gününde bölge sandıklarına eklenecek.

