Seçim kavgası can aldı. Muhtarlık için kuzenlerini katlettiler

Kaynak: İHA
Seçim kavgası can aldı. Muhtarlık için kuzenlerini katlettiler
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği için bir kişi amca çocukları tarafından pompalı tüfekle vurularak, katledildi.

Bursa'da kuzenlerin seçim kavgası cinayatle sonuçlandı.Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti. Saldırı sırasında biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi de yaralandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklama yaptı. İki saldırgan yakalanması için çalışma başlattı.

Seçimin kan bulaştığı Bursa Mustafa Kemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesinde 3 muhtar adayından 2'si akrabası aday olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı husumet beslenmeye başladı. Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonrasında iki amca oğlu otomobillerinden aldıkları pompalı tüfekle kuzenleri Yusuf Yiğit'e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit kaldırıldığı hastanede hayatanı kaybetti. Saldırı sırasında saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarıladı. Bacaklarından yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı, olayla ilgili olarak gelişmeler kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

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