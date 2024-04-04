Seçim kaybeden muhtar yolu kapattı, zeytin ağacı dikti. Oy yoksa yol da yok

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi’nde iki dönem muhtarlık yapan Muhammed Dibek, üçüncü kez aday olduğu 31 Mart’ta muhtarlık seçimini kaybetti.

Seçimden bir gün sonra 5 hane ve 28 kişinin kullandığı parke döşeli yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle kapatan Dibek, buraya zeytin ağacı dikti.

"İTFAİYE GELSE NE OLACAK?"

Mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi. Hakkı Nasır, "Biz bu mahallenin yolunu 30- 40 senedir kullanıyoruz. Asıl yolumuz kabristanlıktan geçiyor. 50-60 tane mezar var. Bu sebeple yolu kullanıyoruz. Hükümetimizden, devletimizden çare bekliyoruz. Buradan yol geçmesi için bu mezarları kaldırmak mı gerekiyor. Bir ambulans gelse itfaiye gelse ne olacak?" dedi.

"OY VERMEDİLER DİYE KAPATTI"

Mehmet Durmaz ise "2 dönem muhtarlık yapan arkadaş 3. dönemde kaybetti. Ertesi gün geldiler burayı kapattılar. 'Bize oy vermediler' diye kapattı. Eski Muhtar Muhammet Dibek seçimi kaybettiği için yolu kapattı. Gereken müracaatları yaptık. Kaymakamlıktan ve belediyeden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAHVEDE SAYGI GÖRMEK İSTİYORSA..."

Süleyman Demir de şöyle konuştu:

"Muhtarımız bu zamana kadar izin vermiş. 2 dönem muhtarlık yaptı, 3. döneminde kaybetti. Halkı mağdur etmemek lazım. Burada 28 kişi var, bazıları yaşlı. Bu mezarlıkta herkesin bir değeri var. Bu mezarları nasıl elleyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda kahve ve toplum içinde saygı görmek istiyorsa bence bu saygısızlığı yapmaması lazım.

MEZARLIK DA ZARAR GÖRECEK

Kabristanlık da zarar görecek. Burada onlarca kişinin ailesi var. Ben onun saygılı bir şekilde bu insanları mağdur etmemesini istiyorum. 20 metre bir mesafe. Bu toprakları burada yatanlar götüremediyse onlar da götüremez. Tapulu arazisi olabilir ama vicdani açıdan bu kabristandan nasıl yol açılabilir"

Yolun kapanmasından dolayı mağdur olan bir kadın, "60 senedir bu yoldan geçiyorum. Ben yolun açılmasını istiyorum. Ben oyumu kendisine verdim" dedi.

Eski Muhtar Muhammed Dibek ise yolun geçti yerin tapulu arazisi olduğunu söyledi.