Seçim kurulundan Erdoğan'ın görseline kaldırma kararı

Seçim Kurulu, CHP’nin itirazı üzerine Erdoğan’ın Seçim Kanunu’nu ihlal eden Türk bayraklı seçim görsellerinin propaganda araçlarından kaldırılmasına karar verdi.

Seçim kurulundan Erdoğan'ın görseline kaldırma kararı

Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AKP Antalya milletvekili adayı Murat Köse’nin Türk bayraklı seçim görsellerinin propaganda araçlarından kaldırılmasına karar verdi.

erdogangorsel.jpgTayyip Erdoğan’ın ve Köse’nin görsellerinde Seçim Kanunu’na aykırı bir şekilde Türk bayrağının kullanılması üzerine Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, araç üzerindeki görsellerin sökülmesi için ilçe emniyet müdürlüğüne yazı göndermesine karar verdi.

akpgorsel1.jpgCHP MİTİNGİ ÖNCESİ AKP BAYRAKLARI DA KALDIRILACAK

Benzeri biçimde CHP’nin itirazı üzerine, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Pazar günü Antalya’da miting yapacağı Kepez Turgut Özal Spor Salonu’na açılan yollardaki AKP bayraklarının kaldırılmasına da karar verdi.

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AKP ve MHP'li seçim kurulu üyeleri, her iki karara da karşı oy kullandılar. (ANKA)

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