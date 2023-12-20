Seçim listelerinin ne zaman asılacağı belli oldu

Kaynak: AA
Seçim listelerinin ne zaman asılacağı belli oldu
YSK, seçmen kütüğünün güncelleştirilmesine bağlı olan kuralları belirleyen genelgeyi Resmi Gazetede yayımladı.

Mart ayının son gününde yapılacak olan yerel seçimlerin yaklaşması ile seçime ilişkin gelişmelerde hız kazanmaya başladı. Seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşların nerede oy kullanacaklarına ilişkin liste 4 Ocak tarihinde muhtarlık binalarına asılacak. Asılan listeler 17 Ocak tarihinde askılardan indirilecek.

Kayıt sisteminde gözükmeyen vatandaşların sistemde olan son adres bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak kütüğe kaydedilecek. Oy verme gününde asker olan vatandaşların bilgileri ise MSB’den alınarak kayıtları dondurulacak.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin vurduğu bölgelerde ise, listelerin nerelere asılacağı ilçe seçim kurulu tarafından duyurulacak.

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