Seçim mitinginde panik anları: Meksikalı seçmen fırtınaya kapıldı

Meksika’nın Tecamac şehrinde bir etkinlik alanına kurulan tentenin şiddetli rüzgara dayanamayarak uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Seçim mitinginde panik anları: Meksikalı seçmen fırtınaya kapıldı

Meksika’nın Tecamac şehrinde bir etkinlik alanına kurulan tentenin şiddetli rüzgara dayanamayarak uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Meksika’nın Tecamac şehrinde yerel seçimler öncesi düzenlenen bir miting esnasında alana kurulan tente şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu.

BİR KADIN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yaklaşık 3 bin katılımcının büyük bir panikle çevreye koşuşturduğu sırada çok sayıda kişi de tentenin altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada kalp krizi geçiren yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralılardan 17'si olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, diğer yaralıların tedavisi ise ayakta tamamlandı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR DÜN DE KAZAYA SEBEP VERDİ

Tecamac şehrindeki Santa Lucia Askeri Hava Üssü'nde dün gerçekleştirilen “2023 Meksika Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı” (Famex 2023) sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle metal malzemelerden oluşan büyük bir çadır devrilmiş, kazada aralarında çocukların da bulunduğu toplam 13 kişi yaralanmıştı.

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