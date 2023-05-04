Seçim öncesi 100 tonu aşan altın operasyonu

Altın rezervi de son haftalarda hızla geriliyor. 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla 844 ton olan TCMB’nin brüt altın rezervi, 20 Nisan haftasında 768,3 tona kadar gerilemişti. 7 haftalık düşüş 71,7 ton, 20 Nisan haftasındaki düşüş 28,1 ton oldu. TCMB son yıllarda altın rezervini dünyada en çok artıran merkez bankaları arasında yer alıyordu ancak mart başından itibaren tablo değişti.Tablonun değişmesiyle birlikte Altın rezervinde büyük düşüş yaşandı. Bu durum da akıllara birçok soruyu getirdi.Geçen haftaki 71,7 tonluk rezerv kaybı bu hafta 100 tonu aştı.

Swap dahil altın rezervindeki düşüş 34,1 ton, swap hariç net altın rezervindeki düşüş ise 32,4 ton oldu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın rezervinden piyasaya altın satışı olduğu yönündeki haberleri doğrulamıştı.

EKONOMİST UĞUR GÜRSES'E GÖRE SATIŞ 104 TON

Ekonomist Uğur Gürses sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi.

"28 Nisan haftasında da altın ve efektif varlıklarında eritme-likite çevirme devam ediyor. 3 Marttan bu yana satılan altın miktarı 104 tona ulaştı. 4.1 milyar dolarlık efektifle birlikte likite çevrilen tutar 10.7 milyar dolara ulaştı."