Seçim sonrası ilk ithalat. Yüzen ahır geldi birileri ellerini ovuşturdu

Canlı hayvan taşıyan yüzen ahır, Bandırma’da...Seçim sonrası 3 Bin büyükbaş hayvan ithal edildi. Bakalım et fiyatları düşecek mi?'

Seçim sonrası ilk ithalat. Yüzen ahır geldi birileri ellerini ovuşturdu

İthal büyükbaş hayvanları taşıyan ve 'yüzen ahır' olarak adlandırılan 'Queensland' adlı gemi, Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştı. Yaklaşık 3 bin büyükbaş hayvanın olduğu gemi, Çelebi Limanı’na ulaştı.
Amerikan bandıralı 'Queensland' adlı 9 bin 927 grostonluk, canlı hayvan taşıyan gemi, dün Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na demirledi. Gemide 79 alıcıya ulaştırılmak üzere 2 bin 900 gebe düve bulunuyor. Büyükbaş hayvanların alıcılarına dağıtımları yapılmaya başlandı. Gemideki canlı hayvanlar, kamyonlarla alıcılara taşınırken, çevreye yayılan koku ise çevredekileri rahatsız etti.

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