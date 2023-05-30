Seçim sonrası ilk ithalat. Yüzen ahır geldi birileri ellerini ovuşturdu

İthal büyükbaş hayvanları taşıyan ve 'yüzen ahır' olarak adlandırılan 'Queensland' adlı gemi, Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştı. Yaklaşık 3 bin büyükbaş hayvanın olduğu gemi, Çelebi Limanı’na ulaştı.

Amerikan bandıralı 'Queensland' adlı 9 bin 927 grostonluk, canlı hayvan taşıyan gemi, dün Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na demirledi. Gemide 79 alıcıya ulaştırılmak üzere 2 bin 900 gebe düve bulunuyor. Büyükbaş hayvanların alıcılarına dağıtımları yapılmaya başlandı. Gemideki canlı hayvanlar, kamyonlarla alıcılara taşınırken, çevreye yayılan koku ise çevredekileri rahatsız etti.