﻿Seçim sonuçları ne olur?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 10 Mart sonrası 7 anket yapıldı. Bunlar Vikipedi'de yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesi ortalamadan aşırı sapma gösteriyor. Diğer altısının ortalamasına göre Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde olarak oy ortalaması şöyledir;

Kılıçdaroğlu; 49,97

Erdoğan; 43,90

İnce; 3,82

Oğan; 1,20

Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 50'nin üstünde oy alması olası görünüyor. Anketlerde İnce ve Oğan'ın oy ortalaması toplamı yüzde 5,02 olarak çıkıyor. Eğer aday olmasalardı, bu oylar bölünecekti. Ama daha çok Millet İttifakı'na gelecekti ve Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50 riski kalmayacaktı.

Bundan sonra muhtemelen Millet Partisi ve Zafer Partisi'nin oyları düşer. Çünkü 14 Mayıs seçimlerinde aynı zamanda Türkiye'nin geleceği oylanacaktır.

*Türkiye demokrasiye mi geçsin, otokraside, tek adam yönetiminde mi kalsın?

*Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına dönülsün mü, dönülmesin mi?

*Parti devletinden kurumsal devlete, ideolojik eğitimden çağdaş eğitime, popülizmden kalkınma ekonomisine dönülsün mü, dönülmesin mi?

Bütün bunlardan daha büyük risk teokrasi riskidir; Bu riski artıran sorunlardan birisi; siyasi İslam kesimidir. Kadir Has Üniversitesi 2021 siyasi yönelimler anketine göre Türkiye'de kendini siyasi İslamcı olarak görenlerin oranı yüzde 9'dur. Sığınmacı dedikleri Suriyeli ve Afganlılar da siyasi İslam destekçileridir. Siyasal İslam ya da İslami köktencilik, şeriat gibi İslami uygulamalarla yeniden kurulması gerektiğini öne süren siyasi ideolojidir.

İkinci sorun; Şeriatı açıkça isteyen HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'dir. Seçim sonrası muhafazakâr kesimi, mütedeyyin insanları kaybeden AKP, yeniden iktidar olursa teokrasi talepleri karşısında ne kadar direnebilecektir?

Halk, giderek bu kritik sınırın farkına varacak ve oyların dağılmasını istemeyecektir.

Zafer Partisi'nin gerçek milliyetçi biziz, diye ortaya çıkması, milliyetçiliğe vurulan en büyük darbe olacaktır. Çünkü eğer Türkiye 'de gerçek milliyetçi oranı Oğan'ın alacağı oy yüzde 1,2 oranında kalırsa, Türkiye'de milliyetçi yok demektir.

Milletvekili seçim anketlerine gelince;

Vikipedi, Mart ayında yapılan 16 anket ortalamasına göre; Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,34 ve Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,95, birbirine çok yakın çıkıyor. İttifakta olmayan partiler içinde yalnızca HDP baraj üstünde kalıyor.

Millet İttifakı'ndan önce gündemi Erdoğan belirliyordu. Şimdi savunmada kaldı. Bundan sonra da Millet İttifakı kısır tartışmalardan uzak kalmalı ve yapacaklarını anlatmaya devam etmelidir.

Millet İttifakı; en çok milletvekili çıkaracak şekilde, iş birliği içinde olmalılar.

Milletvekili adaylarını tespit sürecinde, eş-dost ilişkilerinden, çıkar ilişkilerinden, ideolojik saplantılardan uzak kalmalıdırlar.

Halka gelince; herkes seçime katılmalı ve kişisel hırs peşinde olanları iyi tahlil etmelidir.

Çünkü, önce de söylediğim gibi 14 Mayıs'ta Türkiye'nin geleceğini oylayacağız.