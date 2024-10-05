Seçim vaatleri unutuldu! Öğrenciler için 'askıda tost' uygulaması başladı

Ekonomik krizin günlük hayatına yansımasında eğitim çok etkilendi. Seçimlerde verilen okul yemeği vaatleri seçim sonrası unutuldu.

Seçim dönemi öğrencilere yönelik olarak yemek desteği verileceği sözleri geride kaldı. Okullarda bir öğün yemek çok görülürken öğrencilerin maddi durumları nedeniyle beslenme ile ilgili sorunlar yaşadığı da görülüyor.

TÜİK'E GÖRE YOKSULLUK YAŞAYAN ÇOCUK SAYISI: 7 MİLYON 34 BİN

Bir süredir hayatlarımıza dahil olan askıda ekmek kampanyaların bir benzerleri okul kantinlerinde devreye giriyor. Öğrenciler ‘askıda tost, askıda simit’ uygulaması ile karnını doyurmaya çalışıyor.

Karar’dan Seda İncirkuş'un haberine göre Türkiye’de ağırlaşan ekonomik kriz en çok düşük gelirliyi etkiledi. Yoksulluğun arttığını TÜİK’in verileri de ortaya koydu. İstatistik Kurumu’nun 2023 verilerine göre yoksulluk yaşayan çocukların sayısı 7 milyon 34 bin.

TASARRUF TEDBİRLERİ ÇOCUKLARI ETKİLEDİ

0-17 yaş grubunda oran yüzde 39.7. Bu çocukların yüzde 33’ü et yiyemiyor. Yetersiz beslenmenin beş yaş altı çocuklarda bodurluğa neden olduğu BM raporlarına da yansırken, hükümetin tasarruf tedbirleri yine çocukları vurdu. Taşımalı sistemde yapılan mesafe değişikliği çocukları okuldan kopardı. Seçim vaadi olarak açıklanan ‘okul yemeği’ sandık kalkınca unutuldu.

Hükümetin 6 Şubat 2023 itibariyle 5 milyon öğrenciye günlük 1 öğün yemek projesi bir yıl sonra Bakan Yusuf Tekin’in ‘Bu mantıklı ve rasyonel değil’ sözleriyle rafa kaldırıldı. Gelinen süreçte ise ‘yetersiz beslenme tehlike’ olarak ortaya çıktı. Yoksulluk nedeniyle okula aç giden çocuklar kantine de gidemeyince ‘askıda tost, simit’ uygulaması başlatıldı.

Sivas’ta Dörteylül Ortaokulu kantincisi Ümit Alpan’ın ‘Bir tost ve bir meyve suyu’nu kapsayan projesine destek yağdı. Çocukların bu şekilde karınlarını doyurmak zorunda kalmasına ‘Devletin vaatleri askıda’ tepkisi verildi.