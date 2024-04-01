Seçim zaferini kızıyla zeybek oynayarak kutladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Necati Topaloğlu, seçim zaferini kızı Tülay Civelek ile karşılıklı zeybek oynayarak kutladı.

2019 Yerel Seçimlerini CHP adayının aldığı %34,09'luk oya karşın SP adayı olarak aldığı %39,67 ile Necati Topaloğlu, dün gerçekleştirilen 2024 Yerel Seçimlerine CHP adayı olarak katıldı.

Topaloğlu'nun bir önceki seçimde adaylığını koyduğu DSP, bu seçimde %0,81'de kaldı. CHP ise Topaloğlu'nun önderliğinde %47,31 oy oranına ulaştı. AKP adayı Ramazan Şeker'in kullanılan oyların %39,49'unu aldığı Antalya Kemer Belediye Başkanlık seçiminin resmi olmayan bu sonuçları sonrasında yüzlerce vatandaş Kemer Belediyesi önünde toplandı.

Seçim bürosundan Kemer Belediyesi'ne kadar halkı selamlamak için yürüyerek gitmeyi tercih eden Topaloğlu'na yurttaşların yanı sıra eşi Fikriye Topaloğlu, kızı Tülay Civelek, Başkan Yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül ve belediye meclis üyesi adayları da refakat etti.

Belediye binasının önünde kurulan sahneye çıkarak halka seslenen Topaloğlu, seçimin kazasız belasız atlatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra seçimin tek kazananı olduğunu ve onun da Kemer halkı olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasının devamında Topaloğlu “Kemer hizmete oy verdi. Bize oy vereni de vermeyeni de kucaklıyor ve bağrımıza basıyoruz. Sizleri seviyoruz” ifadelerini kullandıktan sonra kutlama için çiçek göndermek isteyenlerin, bunun yerinehayır kurumlarına bağışta bulunmaları çağrısında bulundu.

Konuşmanın nihayete ermesinden sonra Topaloğlu, resmileşmeyen zaferini, kızı Tülay Civelek'le karşılıklı oynadığı zeybek ile kutladı.

Baba ve kızın karşılıklı zeybek oynamasını halk büyük bir neşe ile karşıladı.