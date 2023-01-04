CHP’li Özgür Karabat'tan bomba YSK iddiası. Seçimde kullanılacak malzemeler nerede saklanıyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) faaliyet raporları üzerinden eleştiriler yöneltti.

Yazılı açıklamasında “AKP’nin çökerttiği Anayasal kurumlar arasında YSK de yer alıyor. Seçim için oy pusulası ihalesi yapılıyor ama büyük soru işaretleri var” diyen Karabat, YSK’nin faaliyet raporlarında, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden filigranlı oy pusulası ve zarf kağıt alımlarının yapıldığının görüldüğünü belirtti.

Karabat, toplamda 3 bin 450 ton ve 18 bin top alım için ihale yapıldığını kaydederek, “Matbaacılıkta çoğunlukla kilogram hesabı ile işlerin yürüdüğünü biliyoruz. Ancak söz konusu oy pusulası olunca orada duracaksınız. Burada alımı yapılan binlerce tonluk kağıttan kaç adet oy pusulası çıkar? Bunların sayımı ve denetimi nasıl yapılır? YSK’nin mühürsüz oy skandalını unutmadık. Halka güven verici adımlar atılması gerekirken yine farklı yollara sapılıyor” dedi.

“YSK MALZEMELERİ KENDİ DEPOSU YERİNE DMO’NUN DEPOSUNDA TUTUYOR”

YSK’nin kendi depoları olmasına rağmen seçimde kullanılacak malzemelerin DMO’nun depolarında saklandığını kaydeden Karabat, “Seçim mevzuatına göre DMO’nun yasal bir görevi veya sorumluluğu yok. Oy pusulalarının başına bir iş gelirse hesabını DMO’nun depo bekçisine mi soracaksınız? Ya da fazladan basılan pusulaları buralarda mı saklayacaksınız?” sorularını yöneltti.

“Anayasa’nın 67’nci maddesi ile her vatandaşa seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı verilmiştir. Burada en önemli görev YSK’nindir” diyen Karabat, YSK’nin il ve ilçe seçim kurullarında AKP’ye bağlı kişilerin başkan olmasının önünü açacak karar aldığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Partili militan yargıç ve kolluk kuvvetleri ile bir sistem inşa edildi. İstanbul seçimlerinin iptali, muhalefete her türlü zorluğun ve zorbalığın yapılması, muhalif basına baskılar, hapisler, yandaş medya ile yalanlar ve linç... Bunların hepsi milli iradeye ihanettir. YSK, milli iradenin namusu olan seçme ve seçilme hakkını koruyacağına, AKP’nin oyunlarını uygulayan bir kurum haline geliyor.”

“İHALELER EURO ÜZERİNDEN YAPILIYOR”

Karabat, YSK’ye tanınan ihale ayrıcalıklarına değinilmesi gerektiğini belirterek, “liralaşma stratejisine” rağmen YSK’nin Euro üzerinden ihale yaptığını dile getirdi.

“Mal ve hizmet alımına yönelik 18 adet sözleşme imzalanmış; ancak ihale yok! Kimlerle ne sözleşmesi yapılmış belli değil” diyen Karabat, 2021’de “Veri merkezi ve muhtelif işler” adı altında 80,3 milyon TL’lik sermaye harcaması yapıldı. Bunlar, Kamu İhale Kurumu’un EKAP kayıtlarında var mı? Yoksa ihalesiz, adrese teslim işler mi bunlar?” ifadelerini kullandı.

“ADRESE TESLİM İŞ Mİ?”

CHP’li Karabat, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“DMO’nun zeyilnamelerine baktığımızda, kesin teminat mektuplarının 1 yıldan kısa süreliğine alındığı ve firmalara avantaj sağlandığı görülüyor. 2022’de “3 yıl garantili” oy verme kabini ihalesi yapılıyor. Seçim ise 2023’te. Ne gerek var? Adrese teslim iş mi yoksa?

Her seçim döneminde oluklu mukavva oy verme kabini ihalesine çıkan YSK bunları ne yapıyor? Çöpe gidiyorsa milli servet kaybı. Geri dönüşüme gidiyorsa ihale ile yapılmalı. Tam AKP’nin sevdiği işler bunlar! YSK’nin 2021 faaliyet raporlarında 2021 yılında kamu zararı oluşmadığı yazıyor. Evet, yıl bitmeden karara bağlanmış ve kamu zararı yok deniyor. Sayıştay denetimi bile olsa, aynı yıl böyle bir karara varması söz konusu olamaz.

“ÜST YÖNETİCİLER GÜVENCE BEYANI VERMİYOR”

Ve geldik vurucu noktaya. Kamu idarelerince hazırlanan faaliyet raporlarında, üst yöneticiler güvence beyanı vermek zorundadır. Ama YSK’de böyle bir beyan yok. YSK yöneticileri bile kendi raporlarına güvenmiyor! YSK yönetimi adil ve güvenilir bir seçim ortamı oluşturması gerekirken ne işlerle uğraşıyor görüyorsunuz.

Şunu kesinlikle unutmasınlar. Hukuk yerine siyasi talimatla hareket edenler elbet bir gün hesabını vereceklerdir. Ne kadar oyun yaparsanız yapın, bu oyunların sonuna gelindi. Oyları sizlere çaldırtmayacağız! Millet İttifakı seçimleri kazanacak ve adalet yerini bulacak. Halkımızın kuşkusu olmasın...”