Seçimden önce bitecek denilen projeye sadece 2 bin TL ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 'seçim öncesi bitebilir' diyerek müjdesini verdiği projeye 2024 yılı bütçesinden sadece 2 bin TL ayrıldığı ortaya çıktı.

Çorum Hızlı Tren Demiryolu Projesi için 2024 yılında yalnızca 2 bin TL bütçe ayrıldığını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Bu proje eğer bu vaziyetiyle 2 bin TL bütçe ile ne kadar yıl sonra Çorum’a hızlı tren gelecek biliyor musunuz? 23 milyon 238 bin yıl sonra ancak Çorum’a hızlı tren gelebilir" diye konuştu.

“23 MİLYON 238 BİN YIL SONRA ANCAK ÇORUM’A HIZLI TREN GELEBİLİR”

Projeye ayrılan bütçeye tepki gösteren Tahtasız’ın açıklaması şöyle:

"Resmi Gazete’deki Çorum yatırım programlarını inceleme fırsatım oldu. İncelediğim yatırım programlarında özellikle Çorum’a yıllardır söz verilen hızlı tren projesine ayrılan bütçeyi gördüm. Bu bütçeyi görünce hani siyasilerin bir sözleri vardır hani hatırlarsınız '2023 yılında Çorum’a hızlı tren gelecek ben de o hızlı trene seni bindirmeyeceğim' diyen siyasiler gördük ama maalesef bugünkü geldiğimiz durumdu incelediğimizde şunu gördük; Çorum- Delice’den bu tarafa gelecek olan hızlı tren hattı için ayrılan parayı öğrendiğimde şok oldum. Çorum hızlı tren için ayrılan bütçe 2024 yılı için sadece 2 bin TL. 2 bin TL’yi şöyle hesaplayalım arkadaşlar; Çorum’da bir işçimizin günlük yevmiyesi bin 500 lirayken 2 bin TL ile Çorum’a hızlı tren nasıl gelecek? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bu proje eğer bu vaziyetiyle 2 bin TL bütçe ile ne kadar yıl sonra Çorum’a hızlı tren gelecek biliyor musunuz? 23 milyon 238 bin yıl sonra ancak Çorum’a hızlı tren gelebilir."

BAKAN '2024'ÜN İLK YARISI BİTECEK’ DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşık 1 ay önce 17 Aralık 2023'te AKP Çorum İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, projenin bu yıl tamamlanacağına işaret etmişti.

Projeyi tamamlayıp yatırım programına aldıklarını ve ihale süreci için çalışmalara başladıklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuşmuştu:

"Biz, bunu inşallah 2024'ün ilk yarısında, seçimden önce gerçekleştirebilirsek daha faydalı olacak. İlk etapta Çorum'a kadar olan kesimin ihalesini yapacağız. Bu ihaleyi yaptığımızda Çorumlu kardeşlerim buradan Ankara'ya doğrudan yüksek hızlı trenle gidebilecek. Oradan İstanbul'a, Konya'ya, Karaman'a, Sivas'a gidebilecek. Bu ağı bitirdiğimizde Mersin'e, Gaziantep'e, Kapıkule'ye kadar Çorumlu kardeşlerim bu seyahati yapma imkanına sahip olacak."