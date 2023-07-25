Seçimden sonra benzine gelen zam yüzde 80'i aştı

Benzinin litre fiyatına dün gece 2 lira daha zam geldi ve seçim sonrasında toplam zam oranı yüzde 80'i aştı.

Seçimden sonra benzine gelen zam yüzde 80'i aştı

Döviz kurlarında, vergilerde ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıtta zam yağmuru yaşanıyor.

Benzinin litre fiyatına dün gece 2 lira daha zam geldi. Böylece 14 Mayıs’taki seçimler sonrasındaki yaklaşık iki aylık dönemde toplam zam oranı yüzde 82’ye ulaştı.

Son olarak 21 Temmuz’da zamlanan motorinde ise dün gece fiyat değişimi olmadı.

Oto gaza ise bu gece 25 kuruş zam gelecek.

YENİ FİYATLAR NE OLDU?

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,05 TL'ye, Ankara'da 36,53 TL'ye, İzmir'de 36,64 TL'ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 33,87 TL, Ankara'da 34,35 TL, İzmir'de 34,53 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu serbest bıraktı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs’ta İstanbul’da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 33,87 TL’ye yükseldi.

Motorinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 82’ye ulaştı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs’ta İstanbul’da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 36,05 TL’ye yükseldi.

Benzinde de seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 82’ye ulaştı.

Son bir yılda en çok fiyat artışı benzin fiyatında yaşandı. Benzin fiyatının son 1 yıldaki artış oranı yüzde 49,87 oldu. Benzinin son iki yılda yüzde 339,92 ve son beş yılda yüzde 445,67 oranında pahalandığı görüldü. LPG fiyatlarındaki artış oranı ise son 1 yılda yüzde 30,16, son 2 yılda yüzde 190,02 ve son 5 yılda yüzde 311,56 oldu.

ekran-goruntusu-2023-07-25-105113.jpg

Öne Çıkanlar
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Son Haberler
Jelibon rezervi bulunduğuna inanan Melih Gökçek, İlber Ortaylı’ya cahil dedi Güncel
Jelibon rezervi bulunduğuna inanan Melih Gökçek, İlber Ortaylı’ya cahil dedi
Üniversitede okunacak en iyi şehirleri hangileri? İşte en iyi üniversite şehirleri Keşfet
Üniversitede okunacak en iyi şehirleri hangileri? İşte en iyi üniversite şehirleri
Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı. Kimse yardım edemedi. Magazin
Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı. Kimse yardım edemedi.
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz Yazarlar
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Gelin fotoğrafı çekilirken 218 kişinin öldüğü Lübnan patlaması yaşanıyor Dünya
Gelin fotoğrafı çekilirken 218 kişinin öldüğü Lübnan patlaması yaşanıyor
Hüsnü Mahalli 45 yıllık gazetecilik hayatımda yalan söylemedim dedi: 2 dakika sonra yalan söylediğini itiraf etti Siyaset
Hüsnü Mahalli 45 yıllık gazetecilik hayatımda yalan söylemedim dedi: 2 dakika sonra yalan söylediğini itiraf etti
Ağrı sele teslim oldu Güncel
Ağrı sele teslim oldu