Seçimden sonra bir zam da rakıya geldi. Yeni fiyatlar açıklandı

Seçim sonuçlarının açıklanması sonrası zam haberleri gelmeye başlıyor. İl zam haberi benzinden gelmişti. Bu geceden geçerli olmak üzere benzin fiyatında 66 kuruşluk zam beklenirken motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

RAKIYA DA ZAM GELDİ

Seçim sonrası ikinci zam haberi ise alkolden geldi. Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, rakıya zam geldiğini duyurdu.

Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda, bir rakı grubunda 100 cl’lik rakının fiyatı 589 lira olurken, 70 cl’lik rakı fiyatı 429 lira oldu.

Aynı rakı grubunun 50 cl’lik olanı 319 lira, 35 cl’lik şişesi ise 239 lira oldu. Öte yandan cin, votka, şarap, rom ve viski fiyatlarına da zam yaptığı görüldü.