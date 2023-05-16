Seçimden sonra eleştiri oklarının hedefindeydi: Onursal Adıgüzel’den ilk açıklama

14 Mayıs'taki seçimler sonrasında eleştiri oklarının hedefindeki CHP'li Onursal Adıgüzel, istifa sürecini anlattı.

Seçimden sonra eleştiri oklarının hedefindeydi: Onursal Adıgüzel’den ilk açıklama

CHP’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, hakkında 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden sonra görevden alındığı iddia edildi.

İddiaların doğru olmadığını ifade eden Onursal Adıgüzel, istifa ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak istediğini söyledi.

ADIGÜZEL'E İSTİFA TALEBİ GELDİ Mİ?

Eleştirilerle ilgili T24’e konuşan Adıgüzel, “Genel Başkan'dan istifa sunmanıza yönelik bir talep geldi mi?” sorusunu, “Hayır böyle bir talep gelmedi, ben genel merkezi ve genel başkanımızı rahatlatmak için istifa ettim” sözleriyle yanıtladı.

"SİSTEMDE BİR DAKİKALIK DURMA BİLE OLMADI"

CHP’de kurulan seçim sisteminin sağlıklı çalışmadığına yönelik eleştirilerin ardından görevinden ayrılan Adıgüzel, istifasına sebep olan süreci anlattı.

Adıgüzel'in açıklamaları şu şekilde:

Oyların yüzde 98’i kontrol edildi. Elimizdeki ıslak imzalı tutanak sayısı 190 bin 268'i elimizde. Yedi ilde seçime girmememiz ve sandık görevlimiz olmamasına rağmen böyle bir sayıya ulaşmış olduk. Diğer ıslak imzalı tutanakları da ittifak partilerimiz aracılığıyla elimizde.

Seçim gecesi sistemde bir dakikalık bir durma bile olmadı, hatta hiçbir saniye durma olmadı. Partiye haksızlık yapılıyordu. Normalde bu gecenin iletişimi daha iyi yönetilebilirdi ancak tabi bazı veriler süreç içerisinde zamanla geliyor. İşte diyelim ki, Erzurum’un bir köyünde akşam alınıyor sonuç. İlerleyen saatlerde geliyor.

"GENEL BAŞKANIMIZA ZARAR GELMESİN DİYE İSTİFA ETTİM"

Tabii sonuçların kamuoyuna açıklanması gibi bir sorumluluğumuz da yoktu bizim. Ama yanlış anlamalar, gecenin hayal kırıklıkları partiye karşı bir tepki oluşturuyordu. Ben de genel başkanımıza bu konuda zarar gelmesin diye ve genel başkanımızı rahatlatmak adına istifamı sundum.

"İLK AÇIKLAMALARDA OKULLARDAN ALDIĞIMIZ VERİLER KULLANILDI"

CHP sistemimizde hem okul önlerinden aldığımız veri, hem ilçe ve illerimize giden ıslak imzalı birleştirme tutanak verileri hem de YSK verileri var. Bu veri akışımızda 1 saniye bile kesinti olmadı, bunu sistemi kullanan herkes biliyor.

Ayrıca 2019 yerel seçimlerinde de aynı sistem kullanılmış ve büyük başarı alınmıştı.

Belediye başkanlarımız tarafından yapılan o gece yapılan ilk açıklamalarda bizim okullardan aldığımız veriler kullanıldı ancak biz sonrasında ıslak imzalı tutanakları ilçe ve illerimizde toplayıp sisteme girdikçe elimizdeki veri çeşitliliği artmış oldu.

Burada bizim sistemimizde hangi verinin nasıl ve ne zaman açıklanacağı tercihi yapılmış oldu.

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