Seçimden sonra ilk zam. Benzinin fiyatı artıyor

Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde zamlanıyor.

Seçimden sonra ilk zam. Benzinin fiyatı artıyor

Brent petrol uluslararası piyasalarda yatay seyrediyor ama ertelenen akaryakıt zamları dolardaki artışın ardından hayata geçiriliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 66 kuruşluk bir artış bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Böylece seçimden sonra zamlanan ilk ürün benzin oldu.

SON ZAM 5 GÜN ÖNCE YAPILMIŞTI

Son zam 23 Mayıs Salı günü yapılmıştı. 76 kuruşluk bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 20 lirayı aşmıştı. Yeni zamla birlikte benzin litre fiyatı 21 liranın üzerine çıkacak.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İşte İstanbul Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nda, Ankara'da ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin fiyatı: 20,52 TL
Motorin fiyatı: 19,34 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin fiyatı: 20,58 TL
Motorin fiyatı: 19,39 TL

ANKARA:

Benzin fiyatı: 20,94 TL
Motorin fiyatı: 19,75 TL

İZMİR:

Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 19,83 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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