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Z kuşağı hangi partiye oy verecek. Seçime aylar kala çok konuşulacak anket

Türkiye gündeminde 2023 seçimlerine kısa bir süre kala cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar hız kazanırken anketlerden gelen sonuçlar da merakla takip ediliyor. Bu konuda yapılan son ankette Z kuşağına hangi partiye oy vereceği soruldu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 18:15
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Seçime aylar kala Z kuşağıyla yapılan anket onların hangi partiye oy vereceğini gösterdi

Z kuşağı hangi partiye oy verecek. Seçime aylar kala çok konuşulacak anket
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2023 seçimlerine 6 ay gibi bir zaman kala anket şirketleri de peş peşe araştırmalarını açıklamayı sürdürüyor. En son yapılan ankette ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağına 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltti, gençlerin yüzde 20'ye yakını 'Kararsızım' cevabı verdi. Ankette CHP, yüzde 16.5, AK Parti 13.5 çıktı. Şirket, anket çalışmasının 42 ilde yüz yüze yapıldığını belirtti.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Hem siyasi partilerin hem de vatandaşların merak ettiği kamuoyu araştırmalarında seçmenlerin oyunu hangi partiye vermeyi düşündüğüne dair yanıt aranıyor. ORC Araştırma tarafından yayınlanan son çalışmada 'bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz' sorusu Z kuşağına soruldu. İşte ORC Araştırma'nın 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 730 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçları.

KARARSIZLARIN ORANI HALEN ÇOK YÜKSEK

Son ankette gençlerin yüzde 19.5'i "Kararsızım" cevabı verirken, yüzde 19.1'i CHP, yüzde 16.5'i İYİ Parti, yüzde 13.5'i ise AK parti cevabı verdi. Z Kuşağı gençlerden MHP'ye oy vereceğini açıklayanlar yüzde 7 oldu.

KASIM AYINDAKİ ANKET SONUÇLARI

ORC'nin Kasım ayında yaptığı "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz anketine göre ise Cumhur İttifakına yüzde 37,9, Millet İttifakı'na ise yüzde 42 oy çıkmıştı. 18-23 Kasım tarihleri arasında yapılan anket göre partilerin oy oranı şöyle gerçekleşmişti.

•AK Parti: Yüzde 31,1
•CHP: Yüzde 24,2
•İYİ PARTİ: Yüzde 17,8
•MHP: Yüzde 6,8

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Alper
3.12.2022 19:20
Ayrıca yurtdisinda yaşayan gurbetçiler de oy kullanmaması gerek.onlarin tuzu kuru.burada yaşayan bizlerin halinden anlamazlar.gelip bozdurup dövizleri paşalar gibi tatil yapıp gidiyorlar.oy atmasinlar  
 
Alper
3.12.2022 19:16
Akp Z kusagindan oy alamayacağını bildiği için kendi seçmenini yaratıyor.Suriyelilere vatandaslik vererek oy açıklarını kapatmaya çalışıyor.Multeciler oy kullanmaması gerek.  
 
Sözüm muhalefete
3.12.2022 19:05
İktidar ekonomide, iç-dış politikada, mülticelerde, adalette, liyakatta,... yaptığı tüm beceriksizliklere rağmen hala bu oy oranını alabiliyorsa oturun nerelerde hata yaptığınızı iyi düşünün  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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