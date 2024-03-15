Seçime günler kala dev satış

Kaynak: T24
Seçime günler kala dev satış
AKP’li Hatay Payas Belediyesi, yerel seçimlere sayılı günler kala belediyeye ait taşınmazları satışa çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan illerden biri olan Hatay’ın AKPli Payas Belediyesi yerel seçimlere az bir süre kala belediyenin taşınmazlarını 45 milyon 417 bin 750 TL’ye satışa çıkardı. Söz konusu belediye, 19 Şubat’ta taşınmazları 122 milyon 856 bin 400 TL karşılığında satmıştı.

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45 MİLYON DEĞERİNDE

15 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, AKP’li Payas Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerine 16 gün kala belediyenin taşınmazlarını satışa çıkardı. 26 Mart’ta ihalesi yapılacak olan taşınmazın bedeli, 45 milyon 417 bin 750 TL olarak açıklandı.

19 ŞUBAT GÜNÜ DE İHALE YAPILMIŞTI

Payas Belediyesi, 19 Şubat’ta da 12 parsellik alanı satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, ihalenin bedeli 122 milyon 856 bin 400 TL olarak belirlendi.

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15 MİLYONLUK ARACI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Sanayi ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu Payas ilçesinde, belediye başkanlığı görevini 1999 yılından bu yana Bekir Altan yönetiyor. Beş dönemdir görevini devam ettiren Altan, altıncı dönem için de AKP’nin adayı oldu.

Altan ilk seçimde MHP’den aday olmuş, daha sonra ise AKP’ye geçmişti.

Belediye Başkanı Altan’ın makam aracı bir dönem gündem olmuştu. 1999 yılına dek öğretmenlik yapan Altan, değeri 15 milyon TL olan Lexus marka makam aracıyla gündeme gelmişti.

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